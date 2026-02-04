прогноз на матч турнира в Монпелье, ставка за 2.32

Французы Юго Эмбер и Адриан Маннарино встретятся во втором круге турнира ATP 250 в Монпелье (Франция). Матч пройдет 4 февраля, начало — в 18:00 мск.

Эмбер

Юго в первом раунде одержал уверенную победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:3, 6:4.

Французский теннисист выиграл пять из восьми матчей в этом году.

В середине января Эмбер теннисист остановился в шаге от победы на турнире в Аделаиде. В решающем матче он проиграл чеху Томашу Махачу — 4:6, 7:6, 2:6.

В остальных раундах его соперниками были Теренс Атман, Таллон Грикспор, Александр Шевченко и Алехандро Давидович-Фокина.

На Открытом чемпионате Австралии Эмбер проиграл в первом круге еамериканцу Бену Шелтону — 3:6, 6:7, 6:7.

Маннарино

Адриан в первом круге обыграл испанца Педро Мартинеса — 7:6, 6:1.

Француз прервал серию из девяти поражений, которая началась еще в прошлом году.

В начале января Маннарино проиграл хорвату Марину Чиличу в первом круге турнира в Гонконге.

В Окленде 37-летний француз уступил американцу Элиоту Спиццирри.

На Открытом чемпионате Австралии Маннарино проиграл с разгромным счетом Ринки Хиджикате.

На прошлой неделе Адриан не прошел первый раунд на «челленджере» в Кемпере, уступив швейцарцу Реми Бертоле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.14, победу Маннарино букмекеры предлагают за 5.00.

Прогноз: как и в прошлом году Маннарино слабо начал сезон. Вряд ли у Эмбера будут серьезные проблемы в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Эмбера с форой по геймам (-5,5) за 2.23.