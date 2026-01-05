Белоруска Арина Соболенко сыграет против испанки Кристины Букши во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 6 января, начало — в 05:30 мск.
Соболенко
Арина второй год подряд начинает в статусе первой ракетки мира.
В прошлом сезоне белорусская теннисиста выиграла четыре турнира, а ее главным достижением стал титул на US Open.
Кроме того, Соболенко дошла до финала Australian Open и Ролан Гаррос и до полуфинала на Уимблдоне.
На Итоговом турнире Соболенко проиграла в решающем матче представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
В прошлом году Арина провела 78 матчей, в которых одержала 66 побед.
Соболенко — действующая чемпионка турнира в Брисбене.
Букша
В отличие от Арины, которая стартует сразу со второго раунда, испанская теннисистка уже провела один матч на текущем турнире.
В первом круге Букша одержала волевую победу над венгеркой Анной Бондар — 4:6, 7:6, 6:2.
Букша завершила предыдущий сезон с положительным балансом — 37 побед и 32 поражения.
В 2025-м ее лучшим результатом на уровне основного тура стал выход в финал турнира WTA 250 в Гонконге. В решающем матче Кристина проиграла Виктории Мбоко.
Также стоит добавить, что Букша прошла три раунда на US Open. В Нью-Йорке она обыграла Александру Эалу и Элизу Мертенс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Соболенко спокойно обыграет Букшу. На победу испанки можно поставить за 8.20.
Прогноз: о готовности Арины к ближайшим турнирам можно судить по ее недавнему матчу против... Ника Кирьоса. Да, австралиец выиграл «Битву полов», однако нельзя не признать, что Соболенко порой очень здорово играла даже в матче против мужчины, сумев взять шесть геймов. Вряд ли Букша удивит первую ракетку мира.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,5) за 1.97.