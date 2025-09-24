Американцы Себастьян Корда и Маркос Гирон встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск.15 000 ₽Фрибет для новых игроков без депозитаЗабрать бонусАкция для новых игроков. 18+. Fonbet.ru
Гирон
Маркос на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на турнире в китайском Ханчжоу.
Американец уверенно обыграл Итана Куинна и Лоренцо Сонего, после чего уступил Брэндону Накашиме.
Перед этим у Гирона был спад, случившийся как раз во время североамериканской серии турниров.
Гирон не выиграл ни одного матча в Вашингтоне, Торонто, Цинциннати и Уинстон-Сейлеме, а на US Open уступил во втором круге Бенжамену Бонзи.
В прошлом году Маркос проиграл поляку Хуберту Хуркачу в первом круге токийского «пятисотника», тогда как в 2023-м он дошел здесь до полуфинала.
Корда
Себастьян тоже провел прошлую неделю в Ханчжоу.
В отличие от Гирона, он не смог пройти второй круг на китайском турнире, проиграв Ибину У.
Корда вернулся в тур в середине августа после очередной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить два с половиной месяца.
На турнире в Уинстон-Сейлеме американец выиграл три матча, после чего не смог выйти на встречу с Мартоном Фучовичем из-за плохого самочувствия.
Кроме того, на US Open Корда не смог завершить матч первого круга против Кэмерона Норри.
Сложно сказать, чего от него можно ожидать на турнире в столице Японии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.50, победу Корды букмекеры предлагают за 1.53.
Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Себастьян обыграет Маркоса. Многое тут будет зависеть от его игры на собственной подаче.
Рекомендуемая ставка: победа Корды в двух сетах за 2.33.