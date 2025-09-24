Корде хватит двух сетов для победы над Гироном?

прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.33

Американцы Себастьян Корда и Маркос Гирон встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск.

Гирон

Маркос на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на турнире в китайском Ханчжоу.

Американец уверенно обыграл Итана Куинна и Лоренцо Сонего, после чего уступил Брэндону Накашиме.

Перед этим у Гирона был спад, случившийся как раз во время североамериканской серии турниров.

Гирон не выиграл ни одного матча в Вашингтоне, Торонто, Цинциннати и Уинстон-Сейлеме, а на US Open уступил во втором круге Бенжамену Бонзи.

В прошлом году Маркос проиграл поляку Хуберту Хуркачу в первом круге токийского «пятисотника», тогда как в 2023-м он дошел здесь до полуфинала.

Корда

Себастьян тоже провел прошлую неделю в Ханчжоу.

В отличие от Гирона, он не смог пройти второй круг на китайском турнире, проиграв Ибину У.

Корда вернулся в тур в середине августа после очередной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить два с половиной месяца.

На турнире в Уинстон-Сейлеме американец выиграл три матча, после чего не смог выйти на встречу с Мартоном Фучовичем из-за плохого самочувствия.

Кроме того, на US Open Корда не смог завершить матч первого круга против Кэмерона Норри.

Сложно сказать, чего от него можно ожидать на турнире в столице Японии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.50, победу Корды букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Себастьян обыграет Маркоса. Многое тут будет зависеть от его игры на собственной подаче.

Рекомендуемая ставка: победа Корды в двух сетах за 2.33.