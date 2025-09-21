Шевченко выйдет в полуфинал в Чэнду?

прогноз на матч турнира в Чэнду, ставка за 2.93

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против японца Таро Даниэля в четвертьфинале турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 12:30 мск.

Даниэль

Таро впервые с января 2024 года выиграл два подряд матча на уровне основного тура.

В первом круге японский теннисист выиграл у представителя Гонконга Коулмена Вонга — 6:3, 6:2.

Но настоящим сюрпризом стала победа Даниэля над нидерландцем Таллоном Грикспором — 3:6, 6:4, 6:3.

В квалификации китайского турнира Даниэль выиграл у австралийца Джеймса Дакворта и британца Билли Харриса.

Интересно, что что у Таро просто ужасный баланс в этом сезоне — 11 побед и 25 поражений.

Не так давно Даниэль свалился в рейтинге на 168-ю строчку.

Шевченко

Саша тем временем второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира ATP.

До сих пор лучшим результатом представителя Казахстана в этом году был выход в четвертьфинал грунтового турнира в Кицбюэле.

В первом раунде текущего турнира соперником Шевченко был Гаэль Монфис, который был вынужден сняться в начале третьего сета из-за травмы голеностопа.

Во втором круге Шевченко одержал волевую победу над двухметровым французом Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:7, 7:6, 6:4.

В этом сезоне Шевченко выиграл на уровне основного тура всего лишь восемь матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Даниэля можно поставить за 1.93, а на Шевченко за 1.87.

Прогноз: несмотря на то, что японец уже дважды удивил на этой неделе, все равно считаем, что он не сможет обыграть представителя Казахстана. Можно даже сказать, что Шевченко повезло с соперником.

Рекомендуемая ставка: победа Шевченко в двух сетах за 2.93.