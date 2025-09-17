Американец Лернер Тьен сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 10:30 мск.
Навоне
В этом году Мариано выступает не так успешно, как в прошлом, но зато летом он снова вернулся в топ-100.
Самое интересное, что это случилось в конце августа, когда аргентинец выиграл два матча на турнире в Уинстон-Сейлеме.
Но это, по сути, его единственный успех на харде. В текущем сезоне Навоне провел на твердом покрытии 14 матчей, в которых одержал лишь пять побед.
На Открытом чемпионате США Навоне проиграл в первом круге американцу Маркосу Гирону.
Всего в этом сезоне Мариано провел 54 матча (29 побед и 25 поражений).
Тьен
Лернер тоже не выиграл ни одного матча на мэйджоре в Нью-Йорке. Правда, американцу действительно не повезло — уже в первом круге ему пришлось играть против Новака Джоковича.
Но в целом Тьен успешно провел североамериканскую серию турниров.
В конце июля 19-летний теннисист выиграл два матча на «пятисотнике» в Вашингтоне, а в августе дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» в Торонто.
Всего в этом сезоне Тьен провел на харде 27 матчей и одержал 17 побед.
Ранее в этом году Лернер обыгрывал Даниила Медведева, Александра Зверева, Бена Шелтона, Андрея Рублева и Дениса Шаповалова.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.26, победу Тьена букмекеры предлагают за 1.64.
Прогноз: весной Лернер сенсационно проиграл аргентинцу в Индиан-Уэллс — 5:7, 4:6. Зато теперь он знает, что Навоне может быть опасен даже на харде. Скорее всего, в предстоящем матче американец возьмет реванш.
Рекомендуемая ставка: победа Тьена в двух сетах за 2.44.