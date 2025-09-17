Тьен снова разочарует в матче с Навоне?

прогноз на матч турнир в Ханчжоу (Китай), ставка за 2.44

Американец Лернер Тьен сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 10:30 мск.

Навоне

В этом году Мариано выступает не так успешно, как в прошлом, но зато летом он снова вернулся в топ-100.

Самое интересное, что это случилось в конце августа, когда аргентинец выиграл два матча на турнире в Уинстон-Сейлеме.

Но это, по сути, его единственный успех на харде. В текущем сезоне Навоне провел на твердом покрытии 14 матчей, в которых одержал лишь пять побед.

Прогнозы на теннис

На Открытом чемпионате США Навоне проиграл в первом круге американцу Маркосу Гирону.

Всего в этом сезоне Мариано провел 54 матча (29 побед и 25 поражений).

Тьен

Лернер тоже не выиграл ни одного матча на мэйджоре в Нью-Йорке. Правда, американцу действительно не повезло — уже в первом круге ему пришлось играть против Новака Джоковича.

Но в целом Тьен успешно провел североамериканскую серию турниров.

В конце июля 19-летний теннисист выиграл два матча на «пятисотнике» в Вашингтоне, а в августе дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» в Торонто.

Всего в этом сезоне Тьен провел на харде 27 матчей и одержал 17 побед.

Ранее в этом году Лернер обыгрывал Даниила Медведева, Александра Зверева, Бена Шелтона, Андрея Рублева и Дениса Шаповалова.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.26, победу Тьена букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: весной Лернер сенсационно проиграл аргентинцу в Индиан-Уэллс — 5:7, 4:6. Зато теперь он знает, что Навоне может быть опасен даже на харде. Скорее всего, в предстоящем матче американец возьмет реванш.

2.44 Победа Тьена в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Тьена в двух сетах за 2.44.