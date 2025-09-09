Саккари — Жакмо. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 9 сентября 2025 года

Мария Саккари
Эльза Жакмо
Саккари
У Марии по-прежнему отрицательный баланс в этом году — 22 победы и 25 поражений.
Теннисистке из Греции после травмы плеча пока так и не удалось вернуться на прежний уровень.
Достаточно сказать, что в текущем сезоне Саккари смогла выиграть больше двух матчей только на грунтовом «тысячнике» в Мадриде.
Летом лучшим результатом Саккари стал выход в третий круг US Open. Кроме того, она выиграла два матча на «пятисотнике» в Вашингтоне.
Также стоит обратить внимание, что Мария ранее очень успешно выступала в Гвадалахаре. В 2023 году она стала чемпионкой местного турнира, а в 2022-м дошла до финала.
Жакмо
Эльза в первой половине сезона выступала преимущественно на турнирах ITF, но после дебюта в первой сотне рейтинга стала всё чаще играть на уровне основного тура.
Ключевым моментом для француженки стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Кроме того, Жакмо прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке Уимблдона.
Еще одним сюрпризом стала победа Жакмо над чешкой Мари Боузковой в первом круге US Open. Правда, в следующем раунде она проиграла Лейле Фернандес.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Саккари в этом матче можно поставить за 1.50, победу Жакмо букмекеры предлагают за 2.59.
Прогноз: в конце мая Мария проиграла Эльзе в первом круге Ролан Гаррос — 3:6, 6:7. Победу француженки тогда предлагали за 4.35. Но зато теперь гречанка точно знает, что француженку точно нельзя недооценивать. Скорее всего, Саккари возьмет реванш.
Рекомендуемая ставка: победа Саккари в двух сетах за 2.12.