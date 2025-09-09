Саккари — Жакмо. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 9 сентября 2025 года

Гречанка Мария Саккари сыграет против француженки Эльзы Жакмо в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Саккари — Жакмо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Саккари

У Марии по-прежнему отрицательный баланс в этом году — 22 победы и 25 поражений.

Теннисистке из Греции после травмы плеча пока так и не удалось вернуться на прежний уровень.

Достаточно сказать, что в текущем сезоне Саккари смогла выиграть больше двух матчей только на грунтовом «тысячнике» в Мадриде.

Летом лучшим результатом Саккари стал выход в третий круг US Open. Кроме того, она выиграла два матча на «пятисотнике» в Вашингтоне.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что Мария ранее очень успешно выступала в Гвадалахаре. В 2023 году она стала чемпионкой местного турнира, а в 2022-м дошла до финала.

Жакмо

Эльза в первой половине сезона выступала преимущественно на турнирах ITF, но после дебюта в первой сотне рейтинга стала всё чаще играть на уровне основного тура.

Ключевым моментом для француженки стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Кроме того, Жакмо прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке Уимблдона.

Еще одним сюрпризом стала победа Жакмо над чешкой Мари Боузковой в первом круге US Open. Правда, в следующем раунде она проиграла Лейле Фернандес.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Саккари в этом матче можно поставить за 1.50, победу Жакмо букмекеры предлагают за 2.59.

Прогноз: в конце мая Мария проиграла Эльзе в первом круге Ролан Гаррос — 3:6, 6:7. Победу француженки тогда предлагали за 4.35. Но зато теперь гречанка точно знает, что француженку точно нельзя недооценивать. Скорее всего, Саккари возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Саккари в двух сетах за 2.12.