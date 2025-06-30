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    Кесслер доставит проблемы титулованной чешке?

    Вондроушова — Кесслер. Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Вондроушова — Кесслер
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    МакКартни Кесслер
    Чешка Маркета Вондроушова и американка МакКартни Кесслер встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вондроушова — Кесслер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Маркета Вондроушова

  • Чехия
    •  Маркета Вондроушова 18:30 Маккартни Кесслер

    Маккартни Кесслер

  • США
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    Маркета Вондроушова

    В середине сезона Вондроушова себя чувствует просто превосходно, поскольку она знатно размялась на не самых статусных травяных покрытиях, а играть на траве она умеет.

    Два года назад именно Маркета отпраздновала победу на «Уимблдоне», но тогда она выглядела совсем непобедимой.

    Сейчас же есть проблемы с игрой и дисциплиной, но даже с ними чешка смогла взять титул в Берлине.

    Нет гарантии, что у Кесслер получится забраться далеко на «Уимблдоне», но пока Маркета претендует, как минимум, на четвертьфинал этого престижного соревнования.

    МакКартни Кесслер

    За несколько последних сезонов Кесслер превратилась из невнятной теннисистки в ту, которая может доставлять проблемы соперникам на постоянной основе.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Сила подачи и несколько игровых элементов требуют доработки со стороны тренерского штаба, но даже и с имеющимся набором инструментов она может серьезно продвигаться по турнирной сетке.

    На соревновании в Ноттингеме именно американка выиграла турнир, хотя её не ставили даже в число в первых пяти претенденток на титул.

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    Не хочется предрекать для Вондроушовой тяжелый матч, но у чешки явно могут возникнуть проблемы, если МакКартни продолжит играть как несколькими неделями ранее.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Вондроушовой — 1.44, победа Кесслер — 3.03.

    Прогноз: Маркета выиграет этот матч особо не напрягаясь.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.68.

    Альтернативный прогноз: Очевидный фаворитский статус чешки может сыграть с ней злую роль.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.37.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вондроушова — Кесслер?

    Матч Вондроушова — Кесслер состоится 30 июня 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вондроушова — Кесслер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-3).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вондроушова — Кесслер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-3)» с коэффициентом у букмекеров 1.68.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вондроушова — Кесслер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вондроушова — Кесслер?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Вондроушова — Кесслер: прогноз и ставка за 1.68, статистика, коэффициенты матча 30.06.202518:30. Кесслер доставит проблемы титулованной чешке?
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