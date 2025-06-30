Вондроушова — Кесслер. Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Маркета Вондроушова
Маккартни Кесслер
Маркета Вондроушова
В середине сезона Вондроушова себя чувствует просто превосходно, поскольку она знатно размялась на не самых статусных травяных покрытиях, а играть на траве она умеет.
Два года назад именно Маркета отпраздновала победу на «Уимблдоне», но тогда она выглядела совсем непобедимой.
Сейчас же есть проблемы с игрой и дисциплиной, но даже с ними чешка смогла взять титул в Берлине.
Нет гарантии, что у Кесслер получится забраться далеко на «Уимблдоне», но пока Маркета претендует, как минимум, на четвертьфинал этого престижного соревнования.
МакКартни Кесслер
За несколько последних сезонов Кесслер превратилась из невнятной теннисистки в ту, которая может доставлять проблемы соперникам на постоянной основе.
Сила подачи и несколько игровых элементов требуют доработки со стороны тренерского штаба, но даже и с имеющимся набором инструментов она может серьезно продвигаться по турнирной сетке.
На соревновании в Ноттингеме именно американка выиграла турнир, хотя её не ставили даже в число в первых пяти претенденток на титул.
Не хочется предрекать для Вондроушовой тяжелый матч, но у чешки явно могут возникнуть проблемы, если МакКартни продолжит играть как несколькими неделями ранее.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Вондроушовой — 1.44, победа Кесслер — 3.03.
Прогноз: Маркета выиграет этот матч особо не напрягаясь.
- 2.52Диалло — Альтмайер: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.98Путинцева — Анисимова: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- 2.00Азаренко — Захарова: прогноз и ставкаПослезавтра в 13:00
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Ставка: Ф1 (-3) за 1.68.
Альтернативный прогноз: Очевидный фаворитский статус чешки может сыграть с ней злую роль.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.37.