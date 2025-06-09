Векич — Захарова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

Донна Векич
Пару сезонов назад Векич пережила вторую молодость и быстро вернулась на утраченные позиции.
Донна демонтировала такой уровень тенниса, что соперницы часто недооценивали хорватку. В итоге это заканчивалось для них максимально печально.
За девять последних матчей Донна смогла выиграть только три раза, что говорит о не самых лучших кондициях на текущий момент времени.
Против Захаровой ей придется играть на пределе возможностей. Поскольку россиянка явно не собирается ограничиваться выходом во основную сетку британского турнира.
Анастасия Захарова
К своему 23-летнему возрасту Захарова не добилась сколько-нибудь значимых успехов по карьере, поэтому место во второй сотне рейтинга никого не должно удивлять.
Россиянка выиграла два матча квалификации, поэтому заслуженно оказалась в основной стеке престижного травяного турнира.
По ходу этого сезона Анастасии удалось выиграть престижный фьючерс в испанской Сарагосе, поэтому уверенность в собственных силах у неё должна присутствовать.
Встреча против Векич будет тяжелой, но хорватка сильнее всего играет на грунте, а трава для нее максимально неудобное покрытие.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.13, победа Захаровой — 6.05.
Прогноз: Векич выиграет матч в полу расслабленном состоянии.
- 1.85Касаткина — Картал: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.84Беррейдж — Анисимова: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.81Фернандес — Мария: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Ставка: Ф1 (-6) за 2.00.
Альтернативный прогноз: Игра не получится боевой, поскольку Векич намного сильнее россиянки.
Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.57.