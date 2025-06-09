Векич — Захарова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

Хорватка Донна Векич и россиянка Анастасия Захарова встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 09 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Векич — Захарова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Донна Векич

Пару сезонов назад Векич пережила вторую молодость и быстро вернулась на утраченные позиции.

Донна демонтировала такой уровень тенниса, что соперницы часто недооценивали хорватку. В итоге это заканчивалось для них максимально печально.

За девять последних матчей Донна смогла выиграть только три раза, что говорит о не самых лучших кондициях на текущий момент времени.

Против Захаровой ей придется играть на пределе возможностей. Поскольку россиянка явно не собирается ограничиваться выходом во основную сетку британского турнира.

Анастасия Захарова

К своему 23-летнему возрасту Захарова не добилась сколько-нибудь значимых успехов по карьере, поэтому место во второй сотне рейтинга никого не должно удивлять.

Прогнозы на теннис

Россиянка выиграла два матча квалификации, поэтому заслуженно оказалась в основной стеке престижного травяного турнира.

По ходу этого сезона Анастасии удалось выиграть престижный фьючерс в испанской Сарагосе, поэтому уверенность в собственных силах у неё должна присутствовать.

Встреча против Векич будет тяжелой, но хорватка сильнее всего играет на грунте, а трава для нее максимально неудобное покрытие.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.13, победа Захаровой — 6.05.

Прогноз: Векич выиграет матч в полу расслабленном состоянии.

Ставка: Ф1 (-6) за 2.00.

Альтернативный прогноз: Игра не получится боевой, поскольку Векич намного сильнее россиянки.

Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.57.