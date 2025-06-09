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    Векич с закрытыми глазами обыграет Захарову?

    Векич — Захарова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Векич — Захарова
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    Донна Векич
    Хорватка Донна Векич и россиянка Анастасия Захарова встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 09 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Векич — Захарова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Донна Векич

    Пару сезонов назад Векич пережила вторую молодость и быстро вернулась на утраченные позиции.

    Донна демонтировала такой уровень тенниса, что соперницы часто недооценивали хорватку. В итоге это заканчивалось для них максимально печально.

    За девять последних матчей Донна смогла выиграть только три раза, что говорит о не самых лучших кондициях на текущий момент времени.

    Против Захаровой ей придется играть на пределе возможностей. Поскольку россиянка явно не собирается ограничиваться выходом во основную сетку британского турнира.

    Анастасия Захарова

    К своему 23-летнему возрасту Захарова не добилась сколько-нибудь значимых успехов по карьере, поэтому место во второй сотне рейтинга никого не должно удивлять.

    Прогнозы на теннис

    Россиянка выиграла два матча квалификации, поэтому заслуженно оказалась в основной стеке престижного травяного турнира.

    По ходу этого сезона Анастасии удалось выиграть престижный фьючерс в испанской Сарагосе, поэтому уверенность в собственных силах у неё должна присутствовать.

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    Встреча против Векич будет тяжелой, но хорватка сильнее всего играет на грунте, а трава для нее максимально неудобное покрытие.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.13, победа Захаровой — 6.05.

    Прогноз: Векич выиграет матч в полу расслабленном состоянии.

    Ставка: Ф1 (-6) за 2.00.

    Альтернативный прогноз: Игра не получится боевой, поскольку Векич намного сильнее россиянки.

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.57.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Векич — Захарова?

    Матч Векич — Захарова состоится 09 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Векич — Захарова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-6).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Векич — Захарова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-6)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Векич — Захарова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Векич — Захарова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Векич — Захарова: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 09.06.202517:00. Векич с закрытыми глазами обыграет Захарову?
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