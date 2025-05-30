Пера — Свитолина. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Пера
Бернарда второй раз в карьере прошла на французском мэйджоре не менее двух раундов.
Два года назад американка добралась до 1/8 финала, где уступила бывшей второй ракетке мира Онс Жабер.
В стартовом матче на этой неделе Пера одержала победу над француженкой Каролин Гарсия — 6:4, 6:4.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Во втором круге 83-я ракетка мира выиграла у хорватки Донны Векич — 6:2, 4:6, 7:6.
Пера впервые в этом сезоне выиграла на грунте два матча подряд.
Свитолина
Элина тем временем десятый раз подряд вышла в третий круг Ролан Гаррос.
В первом раунде украинская теннисистка разгромила Зейнеп Сонмез из Турции — 6:1, 6:1.
Во втором круге Свитолина одержала победу над венгерской теннисисткой Анной Бондар — 7:6, 7:5.
Ранее в этом сезоне Свитолина выиграла грунтовый турнир в Руане, дошла до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде и до четвертьфинала в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Перу в этом матче можно поставить за 7.60, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: вряд ли американка удивит украинскую теннисистку, которая снова демонстрирует свой лучший теннис. Сейчас всё идет к тому, что Элина завершит сезон в топ-10.
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Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной + тотал геймов меньше 18,5 за 2.02.