Пера — Свитолина. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Украинка Элина Свитолина сыграет против американки Бернарды Перы в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пера — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Пера

Бернарда второй раз в карьере прошла на французском мэйджоре не менее двух раундов.

Два года назад американка добралась до 1/8 финала, где уступила бывшей второй ракетке мира Онс Жабер.

В стартовом матче на этой неделе Пера одержала победу над француженкой Каролин Гарсия — 6:4, 6:4.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Во втором круге 83-я ракетка мира выиграла у хорватки Донны Векич — 6:2, 4:6, 7:6.

Пера впервые в этом сезоне выиграла на грунте два матча подряд.

Свитолина

Элина тем временем десятый раз подряд вышла в третий круг Ролан Гаррос.

В первом раунде украинская теннисистка разгромила Зейнеп Сонмез из Турции — 6:1, 6:1.

Во втором круге Свитолина одержала победу над венгерской теннисисткой Анной Бондар — 7:6, 7:5.

Ранее в этом сезоне Свитолина выиграла грунтовый турнир в Руане, дошла до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде и до четвертьфинала в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Перу в этом матче можно поставить за 7.60, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: вряд ли американка удивит украинскую теннисистку, которая снова демонстрирует свой лучший теннис. Сейчас всё идет к тому, что Элина завершит сезон в топ-10.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной + тотал геймов меньше 18,5 за 2.02.