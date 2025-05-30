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    Сможет ли Свитолина разгромить Перу?

    Пера — Свитолина. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Пера — Свитолина
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против американки Бернарды Перы в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пера — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Пера

    Бернарда второй раз в карьере прошла на французском мэйджоре не менее двух раундов.

    Два года назад американка добралась до 1/8 финала, где уступила бывшей второй ракетке мира Онс Жабер.

    В стартовом матче на этой неделе Пера одержала победу над француженкой Каролин Гарсия — 6:4, 6:4.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Во втором круге 83-я ракетка мира выиграла у хорватки Донны Векич — 6:2, 4:6, 7:6.

    Пера впервые в этом сезоне выиграла на грунте два матча подряд.

    Свитолина

    Элина тем временем десятый раз подряд вышла в третий круг Ролан Гаррос.

    В первом раунде украинская теннисистка разгромила Зейнеп Сонмез из Турции — 6:1, 6:1.

    Во втором круге Свитолина одержала победу над венгерской теннисисткой Анной Бондар — 7:6, 7:5.

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    Ранее в этом сезоне Свитолина выиграла грунтовый турнир в Руане, дошла до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде и до четвертьфинала в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Перу в этом матче можно поставить за 7.60, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: вряд ли американка удивит украинскую теннисистку, которая снова демонстрирует свой лучший теннис. Сейчас всё идет к тому, что Элина завершит сезон в топ-10.

    Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной + тотал геймов меньше 18,5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пера — Свитолина?

    Матч Пера — Свитолина состоится 30 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пера — Свитолина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Свитолиной + тотал геймов меньше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пера — Свитолина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Свитолиной + тотал геймов меньше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пера — Свитолина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пера — Свитолина?

    Коэффициенты букмекеров: на Перу в этом матче можно поставить за 7.60, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.10.

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