Монфис — Дельен. Ставка (к. 2.21) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Гаэль Монфис
Уго Дельен
Монфис
Гаэль перед домашнем мэйджором провел на грунте всего лишь четыре матча.
В принципе, это не стало сюрпризом, француз и раньше не мог похвастаться большим желанием играть на столь энергозатратном покрытии.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Монфис в первом раунде выиграл у Фабиана Марожана, а во втором уступил Андрею Рублеву.
В Мадриде 38-летний Монфис одержал волевую победу над Борной Гойо, после чего снова должен был встретиться с Рублевым, но вместо этого снялся.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
На неделе перед Ролан Гаррос Монфис проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине на старте «пятисотника» в Гамбурге.
Ранее было лишь два случая, когда Гаэль не смог пройти первый круг на Ролан Гаррос — в 2005-м и 2020 году.
Дельен
Уго в этом году провел на грунте уже 32 матча. На этом отрезке у него 19 побед и 13 поражений.
Но здесь важно добавить, что до сих пор боливиец играл, в основном, на «челленджерах».
В текущем сезоне Дельен одержал лишь две победы на уровне основной сетки ATP.
Два месяца назад Дельен выиграл у австралийца Александра Вукича на старте турнира в Марракеше, а в начале мая остановил бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда на «Мастерсе» в Риме.
В предыдущих сезонах Дельену лишь в двух случаях удалось пройти первый круг в Париже.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Дельена букмекеры предлагают за 3.68.
Прогноз: первый раунд Гаэль, скорее всего, пройдет, но вот дальше начнутся проблем. Впрочем, француз и не скрывает, что у него нет каких-либо заоблачных амбиций.
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Рекомендуемая ставка: победа Монфиса + тотал сетов больше 3,5 за 2.21.