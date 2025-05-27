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    Сможет ли Монфис пройти первый круг на Ролан Гаррос?

    Монфис — Дельен. Ставка (к. 2.21) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Дельен
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против боливийца Уго Дельена в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Дельен, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 27 Мая 2025 года

    Гаэль Монфис

  • Франция
    •  Гаэль Монфис 12:00 Уго Дельен

    Уго Дельен

  • Боливия
    •

    Монфис

    Гаэль перед домашнем мэйджором провел на грунте всего лишь четыре матча.

    В принципе, это не стало сюрпризом, француз и раньше не мог похвастаться большим желанием играть на столь энергозатратном покрытии.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Монфис в первом раунде выиграл у Фабиана Марожана, а во втором уступил Андрею Рублеву.

    В Мадриде 38-летний Монфис одержал волевую победу над Борной Гойо, после чего снова должен был встретиться с Рублевым, но вместо этого снялся.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На неделе перед Ролан Гаррос Монфис проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине на старте «пятисотника» в Гамбурге.

    Ранее было лишь два случая, когда Гаэль не смог пройти первый круг на Ролан Гаррос — в 2005-м и 2020 году.

    Дельен

    Уго в этом году провел на грунте уже 32 матча. На этом отрезке у него 19 побед и 13 поражений.

    Но здесь важно добавить, что до сих пор боливиец играл, в основном, на «челленджерах».

    В текущем сезоне Дельен одержал лишь две победы на уровне основной сетки ATP.

    Два месяца назад Дельен выиграл у австралийца Александра Вукича на старте турнира в Марракеше, а в начале мая остановил бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда на «Мастерсе» в Риме.

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    В предыдущих сезонах Дельену лишь в двух случаях удалось пройти первый круг в Париже.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Дельена букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: первый раунд Гаэль, скорее всего, пройдет, но вот дальше начнутся проблем. Впрочем, француз и не скрывает, что у него нет каких-либо заоблачных амбиций.

    Рекомендуемая ставка: победа Монфиса + тотал сетов больше 3,5 за 2.21.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Монфис — Дельен?

    Матч Монфис — Дельен состоится 27 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Монфис — Дельен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Монфиса + тотал сетов больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Монфис — Дельен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Монфиса + тотал сетов больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.21.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Монфис — Дельен?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Монфис — Дельен?

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Дельена букмекеры предлагают за 3.68.

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    Монфис — Дельен: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 27.05.202512:00. Сможет ли Монфис пройти первый круг на Ролан Гаррос?
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