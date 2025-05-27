Монфис — Дельен. Ставка (к. 2.21) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Француз Гаэль Монфис сыграет против боливийца Уго Дельена в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Дельен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Монфис

Гаэль перед домашнем мэйджором провел на грунте всего лишь четыре матча.

В принципе, это не стало сюрпризом, француз и раньше не мог похвастаться большим желанием играть на столь энергозатратном покрытии.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Монфис в первом раунде выиграл у Фабиана Марожана, а во втором уступил Андрею Рублеву.

В Мадриде 38-летний Монфис одержал волевую победу над Борной Гойо, после чего снова должен был встретиться с Рублевым, но вместо этого снялся.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На неделе перед Ролан Гаррос Монфис проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине на старте «пятисотника» в Гамбурге.

Ранее было лишь два случая, когда Гаэль не смог пройти первый круг на Ролан Гаррос — в 2005-м и 2020 году.

Дельен

Уго в этом году провел на грунте уже 32 матча. На этом отрезке у него 19 побед и 13 поражений.

Но здесь важно добавить, что до сих пор боливиец играл, в основном, на «челленджерах».

В текущем сезоне Дельен одержал лишь две победы на уровне основной сетки ATP.

Два месяца назад Дельен выиграл у австралийца Александра Вукича на старте турнира в Марракеше, а в начале мая остановил бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда на «Мастерсе» в Риме.

В предыдущих сезонах Дельену лишь в двух случаях удалось пройти первый круг в Париже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Дельена букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: первый раунд Гаэль, скорее всего, пройдет, но вот дальше начнутся проблем. Впрочем, француз и не скрывает, что у него нет каких-либо заоблачных амбиций.

Рекомендуемая ставка: победа Монфиса + тотал сетов больше 3,5 за 2.21.