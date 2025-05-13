Фис — Зверев. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

Фис
Артур четвертый раз в этом году выиграл не менее двух матчей на «Мастерсе».
Ранее француз дошел до четвертьфинала на «тысячниках» в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло.
В стартовом матче на римском турнире Фис одержал уверенную победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:2, 6:2.
В третьем раунде 20-летний теннисист остановил бывшую третью ракетку мира Стефаноса Циципаса — 2:6, 6:4, 6:2.
Интересно, что Фис выиграл четвертый подряд матч против грека.
Зверев
Саша в предыдущих раундах отдал соперникам в общей сложности лишь семь геймов.
Но здесь важно отметить, что у немецкого теннисиста до сих пор была не самая сложная сетка.
В первом матче Зверев одержал разгромную победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 6:2, 6:1.
После этого Зверев спокойно обыграл литовца Вилюса Гаубаса — 6:4, 6:0.
Зверев — действующий чемпион римского «Мастерса». В прошлом году он проиграл лишь один сет на турнире в Вечном городе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.34, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.60.
Прогноз: Саша выиграл три из пяти матчей против Артура. В марте немецкий теннисист с трудом остановил француза в Майами — 3:6, 6:3, 6:4. При этом на грунте у них пока ничья: ранее они дважды встречались в Гамбурге — в 2023-м выиграл Зверев, а в 2024-м — Фис. Очевидно, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.