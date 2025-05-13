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    Зверев и Фис дойдут до решающего тай-брейка?

    Фис — Зверев. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Зверев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фис

    Артур четвертый раз в этом году выиграл не менее двух матчей на «Мастерсе».

    Ранее француз дошел до четвертьфинала на «тысячниках» в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло.

    В стартовом матче на римском турнире Фис одержал уверенную победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:2, 6:2.

    В третьем раунде 20-летний теннисист остановил бывшую третью ракетку мира Стефаноса Циципаса — 2:6, 6:4, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Интересно, что Фис выиграл четвертый подряд матч против грека.

    Зверев

    Саша в предыдущих раундах отдал соперникам в общей сложности лишь семь геймов.

    Но здесь важно отметить, что у немецкого теннисиста до сих пор была не самая сложная сетка.

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    • В первом матче Зверев одержал разгромную победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 6:2, 6:1.

    После этого Зверев спокойно обыграл литовца Вилюса Гаубаса — 6:4, 6:0.

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    Зверев — действующий чемпион римского «Мастерса». В прошлом году он проиграл лишь один сет на турнире в Вечном городе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.34, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.60.

    Прогноз: Саша выиграл три из пяти матчей против Артура. В марте немецкий теннисист с трудом остановил француза в Майами — 3:6, 6:3, 6:4. При этом на грунте у них пока ничья: ранее они дважды встречались в Гамбурге — в 2023-м выиграл Зверев, а в 2024-м — Фис. Очевидно, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фис — Зверев?

    Матч Фис — Зверев состоится 13 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фис — Зверев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фис — Зверев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фис — Зверев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фис — Зверев?

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.34, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.60.

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