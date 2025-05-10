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    Сможет ли Синнер выиграть первый матч после дисквалификации?

    Синнер — Навоне. Ставка (к. 2.41) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Навоне
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 10 Мая 2025 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 12:00 Мариано Навоне

    Мариано Навоне

  • Аргентина
    •

    Синнер

    Это будет первый матч Янника после трехмесячной дисквалификации.

    В начале февраля, вскоре после победы на Australian Open, Синнер по соглашению с WADA был отстранен на срок с 9 февраля по 4 мая за две положительные пробы на клостебол, которые он сдал в марте 2024 года.

    Несмотря на то, что ему пришлось пропустить три месяца, Синнер продолжает возглавлять рейтинг ATP.

    Прогнозы на теннис

    Более того, даже сейчас он опережает ближайшего преследователя почти на две тысячи очков.

    Навоне

    В первом круге Мариано одержал уверенную победу над 323-й ракеткой мира Федрико Чиной.

    Аргентинец отдал 18-летнему итальянцу лишь шесть геймов — 6:3, 6:3.

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  • 17/02/2025

    • На прошлой неделе Навоне дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, а перед этим выиграл один матч на «Мастерсе» в Мадриде.

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    Ранее в этом сезоне Навоне прошел дальше второго круга только на одном турнире ATP — в феврале добрался до четвертьфинала в Буэнос-Айресе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.10, победу Навоне букмекеры предлагают за 7.20.

    Прогноз: если бы Янник пропустил год или больше — тогда ему, наверное, было бы тяжело после возвращения. Нет ни малейших сомнений в том, что итальянец сразу начнет демонстрировать свой лучший теннис и бороться за титулы. В Риме он — главный фаворит.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-6,5) за 2.41.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синнер — Навоне?

    Матч Синнер — Навоне состоится 10 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синнер — Навоне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Синнера с форой по геймам (-6,5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синнер — Навоне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Синнера с форой по геймам (-6,5) » с коэффициентом у букмекеров 2.41.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синнер — Навоне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синнер — Навоне?

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.10, победу Навоне букмекеры предлагают за 7.20.

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    Синнер — Навоне: прогноз и ставка за 2.41, статистика, коэффициенты матча 10.05.202512:00. Сможет ли Синнер выиграть первый матч после дисквалификации?
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