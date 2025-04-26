Де Минор — Сонего. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

Алекс де Минаур
Лоренцо Сонего
Де Минор
Алекс на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне.
Австралийский теннисист выиграл у Томаса Этчеверри и Джейкоби Фирнли, после чего уступил Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6).
Но пока что его главным успехом на грунте этой весной остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.
На Лазурном берегу Де Минор разгромил Даниила Медведева и Григора Димитрова, отдав в общей сложности лишь четыре гейма.
Ранее в этом сезоне Де Минор выиграл менее двух матчей только на одном турнире.
Сонего
Лоренцо в первом раунде одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 6:4, 7:6.
Итальянский теннисист прервал серию из трех поражений.
После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил во втором круге Тейлору Фрицу, Сонего не выиграл ни одного матча в Марракеше и Монте-Карло.
Также стоит обратить внимание, что Сонего после сенсационного выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
Ну и на мадридском «Мастерсе» он ранее никогда не проходил дальше второго раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.34, победу Сонего букмекеры предлагают за 3.26.
Прогноз: скорее всего, в предстоящем матче не будет ничего интересного. Австралиец спокойно подтвердит статус фаворита. В последнее время у Алекса редко бывают проблемы против соперников, которые находятся за пределами топ-20.
- 2.32Медведев — Джере: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.94Арнальди — Джокович: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.90Пегула — Лис: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в двух сетах за 1.93.