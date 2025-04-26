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    Сможет ли Де Минор разгромить Сонего?

    Де Минор — Сонего. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Сонего
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Сонего, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 26 Апреля 2025 года

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •  Алекс де Минаур 11:00 Лоренцо Сонего

    Лоренцо Сонего

  • Италия
    •

    Де Минор

    Алекс на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне.

    Австралийский теннисист выиграл у Томаса Этчеверри и Джейкоби Фирнли, после чего уступил Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6).

    Но пока что его главным успехом на грунте этой весной остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

    На Лазурном берегу Де Минор разгромил Даниила Медведева и Григора Димитрова, отдав в общей сложности лишь четыре гейма.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Де Минор выиграл менее двух матчей только на одном турнире.

    Сонего

    Лоренцо в первом раунде одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 6:4, 7:6.

    Итальянский теннисист прервал серию из трех поражений.

    После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил во втором круге Тейлору Фрицу, Сонего не выиграл ни одного матча в Марракеше и Монте-Карло.

    Также стоит обратить внимание, что Сонего после сенсационного выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

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    Ну и на мадридском «Мастерсе» он ранее никогда не проходил дальше второго раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.34, победу Сонего букмекеры предлагают за 3.26.

    Прогноз: скорее всего, в предстоящем матче не будет ничего интересного. Австралиец спокойно подтвердит статус фаворита. В последнее время у Алекса редко бывают проблемы против соперников, которые находятся за пределами топ-20.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в двух сетах за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Де Минор — Сонего?

    Матч Де Минор — Сонего состоится 26 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Де Минор — Сонего?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Де Минора в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Де Минор — Сонего?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Де Минора в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Де Минор — Сонего?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Де Минор — Сонего?

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.34, победу Сонего букмекеры предлагают за 3.26.

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    Де Минор — Сонего: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 26.04.202512:00. Сможет ли Де Минор разгромить Сонего?
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