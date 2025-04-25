Бадоса — Кудерметова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испански Паулы Бадосы во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бадоса

В этом сезоне Паула еще ни разу не играла на грунте.

Испанской теннисистке пришлось пропустить целый месяц из-за новых проблем со спиной, которые обострились во время «тысячника» в Майами.

Именно по этой причине Бадоса не играла в Индиан-Уэллс и отказалась от участия в предыдущих апрельских турнирах.

В текущем сезоне, до травмы, Бадоса провела 19 матчей. На этом отрезке у нее 12 побед и семь поражений.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Бадосы в этом году пока остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, благодаря которому она по-прежнему находится в топ-10.

Кудерметова

Вероника в первом раунде легко переиграла свою младшую сестру Полину.

Вопреки ожиданиям, Кудерметова-младшая явно не справилась с волнением. Вероника доминировала в течение всего матча.

На прошлой неделе Кудерметова не смогла пройти первый круг на «пятисотнике» в Штутгарте, уступив Диане Шнайдер.

Также стоит обратить внимание, что после Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до 1/8 финала, 28-летняя россиянка еще ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки.

В прошлом году Кудерметова проиграла во втором круге мадридского «тысячника», но в 2023-м она дошла здесь до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бадосу в этом матче можно поставить за 1.58, победу Кудерметову букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: Вероника выиграла четыре из шести предыдущих матчей против Паулы. Правда, они ни разу не встречались после 2022 года.

Скорее всего, Кудерметова и в предстоящем матче как минимум заставит испанку нервничать. Не факт, что Бадоса успела полностью восстановиться после неприятной травмы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.