Бадоса — Кудерметова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Паула Бадоса-Хиберт
Вероника Кудерметова
Бадоса
В этом сезоне Паула еще ни разу не играла на грунте.
Испанской теннисистке пришлось пропустить целый месяц из-за новых проблем со спиной, которые обострились во время «тысячника» в Майами.
Именно по этой причине Бадоса не играла в Индиан-Уэллс и отказалась от участия в предыдущих апрельских турнирах.
В текущем сезоне, до травмы, Бадоса провела 19 матчей. На этом отрезке у нее 12 побед и семь поражений.
Лучшим результатом Бадосы в этом году пока остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, благодаря которому она по-прежнему находится в топ-10.
Кудерметова
Вероника в первом раунде легко переиграла свою младшую сестру Полину.
Вопреки ожиданиям, Кудерметова-младшая явно не справилась с волнением. Вероника доминировала в течение всего матча.
На прошлой неделе Кудерметова не смогла пройти первый круг на «пятисотнике» в Штутгарте, уступив Диане Шнайдер.
Также стоит обратить внимание, что после Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до 1/8 финала, 28-летняя россиянка еще ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки.
В прошлом году Кудерметова проиграла во втором круге мадридского «тысячника», но в 2023-м она дошла здесь до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бадосу в этом матче можно поставить за 1.58, победу Кудерметову букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: Вероника выиграла четыре из шести предыдущих матчей против Паулы. Правда, они ни разу не встречались после 2022 года.
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Скорее всего, Кудерметова и в предстоящем матче как минимум заставит испанку нервничать. Не факт, что Бадоса успела полностью восстановиться после неприятной травмы.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.