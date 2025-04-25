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    Кудерметова воспользуется проблемами Бадосы?

    Бадоса — Кудерметова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испански Паулы Бадосы во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 25 Апреля 2025 года

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
    •  Паула Бадоса-Хиберт 12:00 Вероника Кудерметова

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •

    Бадоса

    В этом сезоне Паула еще ни разу не играла на грунте.

    Испанской теннисистке пришлось пропустить целый месяц из-за новых проблем со спиной, которые обострились во время «тысячника» в Майами.

    Именно по этой причине Бадоса не играла в Индиан-Уэллс и отказалась от участия в предыдущих апрельских турнирах.

    В текущем сезоне, до травмы, Бадоса провела 19 матчей. На этом отрезке у нее 12 побед и семь поражений.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Бадосы в этом году пока остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, благодаря которому она по-прежнему находится в топ-10.

    Кудерметова

    Вероника в первом раунде легко переиграла свою младшую сестру Полину.

    Вопреки ожиданиям, Кудерметова-младшая явно не справилась с волнением. Вероника доминировала в течение всего матча.

    На прошлой неделе Кудерметова не смогла пройти первый круг на «пятисотнике» в Штутгарте, уступив Диане Шнайдер.

    Также стоит обратить внимание, что после Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до 1/8 финала, 28-летняя россиянка еще ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки.

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    В прошлом году Кудерметова проиграла во втором круге мадридского «тысячника», но в 2023-м она дошла здесь до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бадосу в этом матче можно поставить за 1.58, победу Кудерметову букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: Вероника выиграла четыре из шести предыдущих матчей против Паулы. Правда, они ни разу не встречались после 2022 года.

    Скорее всего, Кудерметова и в предстоящем матче как минимум заставит испанку нервничать. Не факт, что Бадоса успела полностью восстановиться после неприятной травмы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бадоса — Кудерметова?

    Матч Бадоса — Кудерметова состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бадоса — Кудерметова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бадоса — Кудерметова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бадоса — Кудерметова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бадоса — Кудерметова?

    Коэффициенты букмекеров: на Бадосу в этом матче можно поставить за 1.58, победу Кудерметову букмекеры предлагают за 2.38.

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    Бадоса — Кудерметова: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 25.04.202512:00. Кудерметова воспользуется проблемами Бадосы?
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