Боржеш — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против португальца Нуну Боржеша во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Боржеш

У Нуну в первом раунде был тяжелейший матч против бывшей десятой ракетки мира Пабло Каррено-Бусты — 6:7, 7:6, 6:3.

Во втором сете португалец отыграл подачу на матч и матчбол при счете 4:5.

Две недели назад Боржеш прошел два раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло — выиграл у Хольгера Руне (датчанин снялся при счете 6:3, 3:0 в пользу соперника) и Педро Мартинеса, после чего уступил Стефаносу Циципасу (1:6, 1:6).

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Но также стоит обратить внимание, что после Australian Open Боржеш смог выиграть больше одного матча только в Монте-Карло.

Давидович-Фокина

Алехандро тем временем попал в число сеяных, которые стартуют сразу со второго круга.

Испанец не перестает удивлять и своей игрой, и результатами. Как ни странно, на данный момент он один из лучших игроков первой части сезона.

Одним из главных успехов Давидовича-Фокины стал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Вскоре после этого он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне, где проиграл Карену Хачанову.

В 2025-м Давидович-Фокина выиграл не менее трех матчей на четырех турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.83, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: в данном случае невозможно игнорировать прогресс Алехандро, который только в этом месяце провел ряд классных матчей. Рискнем предположить, что испанец обыграет португальца без лишнего шума.

Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины + тотал геймов больше 19,5 за 2.11.