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    Давидовичу-Фокине хватит двух сетов для победы над Боржешем?

    Боржеш — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Боржеш — Давидович-Фокина
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против португальца Нуну Боржеша во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 25 Апреля 2025 года

    Нуну Боржес

  • Португалия
    •  Нуну Боржес 11:00 Алехандро Давидович-Фокина

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
    •

    Боржеш

    У Нуну в первом раунде был тяжелейший матч против бывшей десятой ракетки мира Пабло Каррено-Бусты — 6:7, 7:6, 6:3.

    Во втором сете португалец отыграл подачу на матч и матчбол при счете 4:5.

    Две недели назад Боржеш прошел два раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло — выиграл у Хольгера Руне (датчанин снялся при счете 6:3, 3:0 в пользу соперника) и Педро Мартинеса, после чего уступил Стефаносу Циципасу (1:6, 1:6).

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    Но также стоит обратить внимание, что после Australian Open Боржеш смог выиграть больше одного матча только в Монте-Карло.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тем временем попал в число сеяных, которые стартуют сразу со второго круга.

    Испанец не перестает удивлять и своей игрой, и результатами. Как ни странно, на данный момент он один из лучших игроков первой части сезона.

    Одним из главных успехов Давидовича-Фокины стал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

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    Вскоре после этого он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне, где проиграл Карену Хачанову.

    В 2025-м Давидович-Фокина выиграл не менее трех матчей на четырех турнирах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.83, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.43.

    Прогноз: в данном случае невозможно игнорировать прогресс Алехандро, который только в этом месяце провел ряд классных матчей. Рискнем предположить, что испанец обыграет португальца без лишнего шума.

    Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины + тотал геймов больше 19,5 за 2.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боржеш — Давидович-Фокина?

    Матч Боржеш — Давидович-Фокина состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боржеш — Давидович-Фокина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Давидовича-Фокины + тотал геймов больше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боржеш — Давидович-Фокина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Давидовича-Фокины + тотал геймов больше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 2.11.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боржеш — Давидович-Фокина?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боржеш — Давидович-Фокина?

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.83, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.43.

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    Боржеш — Давидович-Фокина: прогноз и ставка за 2.11, статистика, коэффициенты матча 25.04.202512:00. Давидовичу-Фокине хватит двух сетов для победы над Боржешем?
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