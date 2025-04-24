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    Сможет ли Грикспор пройти первый круг в Мадриде?

    Грикспор — Копршива. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против чеха Вита Копршивы в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Копршива, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 24 Апреля 2025 года

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •  Таллон Грикспор 11:00 Вит Копршива

    Вит Копршива

  • Чехия
    •

    Грикспор

    Таллон ранее в этом месяце сыграл уже на трех грунтовых турнирах.

    В начале апреля нидерландец дошел до финала в Марракеше, где проиграл итальянцу Лучано Дардери со счетом 6:7, 6:7.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Грикспор не прошел первый раунд, уступив французу Артуру Фису (7:6, 4:6, 2:6).

    В Мюнхене Грикспор обыграл Лернера Тьена и Янника Ханфманна, после чего потерпел поражение от Саши Зверева (7:6, 6:7, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    Матч против немецкого теннисиста получился максимально драматичным — во втором сете при счете 5:4 Грикспор не смог подать на матч.

    В этом сезоне Таллон не смог пройти первый круг только на двух турнирах.

    Копршива

    Вит тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе чешский теннисист выиграл у аргентинца Романа Бурручаги и француза Валентена Ройе.

    В этом сезоне Копршива провел на грунте уже 11 матчей. На этом отрезке у него девять побед и два поражения.

    В конце марта Копршива стал победителем «челленджера» в Неаполе, выиграв в решающем матче у итальянца Лучано Дардери.

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    Вскоре после этого Вит прошел два раунда на турнире ATP 250 в Марракеше — обыграл Борну Гойо и Лоренцо Сонего, после чего уступил Дардери.

    Копршива занимает 95-е место в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.41, победу Копршивы букмекеры предлагают за 2.91.

    Прогноз: скорее всего, Таллон выиграет, но есть подозрение, что это будет очень напряженный матч. Вряд ли теннисисты проведут меньше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грикспор — Копршива?

    Матч Грикспор — Копршива состоится 24 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Грикспор — Копршива?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грикспор — Копршива?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грикспор — Копршива?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грикспор — Копршива?

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.41, победу Копршивы букмекеры предлагают за 2.91.

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    Грикспор — Копршива: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 24.04.202512:00. Сможет ли Грикспор пройти первый круг в Мадриде?
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