Грикспор — Копршива. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Мадриде 24 апреля 2025 года

Таллон Грикспор
Вит Копршива
Грикспор
Таллон ранее в этом месяце сыграл уже на трех грунтовых турнирах.
В начале апреля нидерландец дошел до финала в Марракеше, где проиграл итальянцу Лучано Дардери со счетом 6:7, 6:7.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Грикспор не прошел первый раунд, уступив французу Артуру Фису (7:6, 4:6, 2:6).
В Мюнхене Грикспор обыграл Лернера Тьена и Янника Ханфманна, после чего потерпел поражение от Саши Зверева (7:6, 6:7, 4:6).
Матч против немецкого теннисиста получился максимально драматичным — во втором сете при счете 5:4 Грикспор не смог подать на матч.
В этом сезоне Таллон не смог пройти первый круг только на двух турнирах.
Копршива
Вит тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
В отборе чешский теннисист выиграл у аргентинца Романа Бурручаги и француза Валентена Ройе.
В этом сезоне Копршива провел на грунте уже 11 матчей. На этом отрезке у него девять побед и два поражения.
В конце марта Копршива стал победителем «челленджера» в Неаполе, выиграв в решающем матче у итальянца Лучано Дардери.
Вскоре после этого Вит прошел два раунда на турнире ATP 250 в Марракеше — обыграл Борну Гойо и Лоренцо Сонего, после чего уступил Дардери.
Копршива занимает 95-е место в рейтинге ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.41, победу Копршивы букмекеры предлагают за 2.91.
Прогноз: скорее всего, Таллон выиграет, но есть подозрение, что это будет очень напряженный матч. Вряд ли теннисисты проведут меньше 20 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.