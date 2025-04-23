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    Чилич обыграет Бонзи с разгромным счетом?

    Бонзи — Чилич. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бонзи — Чилич
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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против француза Бенжамена Бонзи в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бонзи — Чилич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бонзи

    В текущем сезоне у французского теннисиста пока отрицательный баланс — 10 побед и 11 поражений.

    При этом после февральского «челленджера» в Лилле Бонзи до сих пор выиграл лишь один матч. На этом отрезке у него уже семь поражений.

    Ранее в апреле Бонзи не прошел квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло и на «пятисотнике» в Барселоне, проиграв Альберту Рамосу и Даниэль Ринкону. Эти результаты четко указывают на то, что он пока далек от своей оптимальной формы.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Бонзи в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open. Спад в игре француза начался как раз вскоре после мельбурнского мэйджора.

    Чилич

    Марин тем временем попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    Хорват занимает 109-е место в текущей версии рейтинга ATP.

    Но здесь важно отметить, что у Чилича была серьезная подготовка к «тысячнику» в столице Испании.

    В конце марта Чилич выиграл грунтовый «челленджер» в Жироне, а еще через две недели бывшая третья ракетка мира дошел до финала на аналогичном турнире в Мадриде.

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    Всего лишь за месяц 36-летний Чилич провел на грунте больше 10 матчей. На этом отрезке у него девять побед и три поражения.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 3.32, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.33.

    Прогноз: скорее всего, опытный хорват спокойно воспользуется проблемами француза. Вполне вероятно, что Марину хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Чилича в двух сетах за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бонзи — Чилич?

    Матч Бонзи — Чилич состоится 23 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бонзи — Чилич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Чилича в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бонзи — Чилич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Чилича в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бонзи — Чилич?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бонзи — Чилич?

    Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 3.32, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.33.

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    Бонзи — Чилич: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 23.04.202512:00. Чилич обыграет Бонзи с разгромным счетом?
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