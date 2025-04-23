Бонзи — Чилич. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

Хорват Марин Чилич сыграет против француза Бенжамена Бонзи в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бонзи — Чилич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бонзи

В текущем сезоне у французского теннисиста пока отрицательный баланс — 10 побед и 11 поражений.

При этом после февральского «челленджера» в Лилле Бонзи до сих пор выиграл лишь один матч. На этом отрезке у него уже семь поражений.

Ранее в апреле Бонзи не прошел квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло и на «пятисотнике» в Барселоне, проиграв Альберту Рамосу и Даниэль Ринкону. Эти результаты четко указывают на то, что он пока далек от своей оптимальной формы.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Бонзи в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open. Спад в игре француза начался как раз вскоре после мельбурнского мэйджора.

Чилич

Марин тем временем попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Хорват занимает 109-е место в текущей версии рейтинга ATP.

Но здесь важно отметить, что у Чилича была серьезная подготовка к «тысячнику» в столице Испании.

В конце марта Чилич выиграл грунтовый «челленджер» в Жироне, а еще через две недели бывшая третья ракетка мира дошел до финала на аналогичном турнире в Мадриде.

Всего лишь за месяц 36-летний Чилич провел на грунте больше 10 матчей. На этом отрезке у него девять побед и три поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 3.32, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: скорее всего, опытный хорват спокойно воспользуется проблемами француза. Вполне вероятно, что Марину хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Чилича в двух сетах за 1.92.