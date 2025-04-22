Севастова — Павлюченкова. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против представительницы Латвии Анастасии Севастовой в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Севастова — Павлюченкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Севастова

Анастасия в конце 2023 года вернулась в тур после декрета, но буквально через несколько месяцев ей снова пришлось сделать паузу в карьере.

В марте 2024-го теннисистка из Латвии порвала крестообразные связки левого колена.

Из-за этой травмы бывшей 11-й ракетке мира пришлось пропустить больше года.

На прошлой неделе Севастова сыграла два неполных матча на турнире в словенском Копере.

Прогнозы на теннис

В первом раунде 35-летняя теннисистка разгромила венгерку Амариссу Тот, а во втором не смогла завершить матч против Аранчи Рус, снявшись сразу после второго сета.

Павлюченкова

После успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии Павлюченкова до сих пор провела лишь четыре матча.

Российская теннисистка почти не играла из-за последствий вирусной инфекции.

На турнире в Абу-Даби Павлюченкова выиграла один матч, а в Дубае и Майами не смогла пройти первый круг.

После поражения от польки Магды Линетт на американском «тысячнике» она призналась, что стремится восстановиться к грунтовой серии, но при этом первые апрельские турниры Павлюченкова все-таки пропустила.

В прошлом году 33-летняя теннисистка неудачно выступала на грунте, выиграв лишь три из восьми матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Севастову в этом матче можно поставить за 2.77, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: обе теннисистки далеки от оптимальной формы, но также стоит отметить, что Павлюченкова ранее всегда обыгрывала Севастову. Россиянка выиграла все восемь предыдущих матчей против латвийской теннисистки. Рискнем предположить, что Павлюченкова продлит серию.

Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой в двух сетах за 2.11.