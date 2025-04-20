2-й таймКраснодар — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн Дмитрий Селюк«Карпину вовремя подсказали, что пора валить из Ростова». Селюк — о чемпионской интриге и слабых тренерах Килиан МбаппеДо уровня Роналду — как до Луны. Мбаппе стал ахиллесовой пятой «Реала»
  • 20:01
    • Губерниев — о возможном выступлении россиян на ОИ в Милане: Пока это просто игра слов
  • 16:33
    • «Спартак» отыгрался с 0:2 и переиграл «Акрон»
    Все новости спорта

    Сможет ли Зверев выиграть у Шелтона в главном матче?

    Зверев — Шелтон. Ставка (к. 1.95) и прогноз на финал турнира в Мюнхене 20 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Бен Шелтон
    Прогноз и ставки на Зверев — Шелтон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Бена Шелтона в финала турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 20 апреля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Шелтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Мюнхен. Мужчины 20 Апреля 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 14:30 Бен Шелтон

    Бен Шелтон

  • США
    •

    Зверев

    Саша второй раз в сезоне сыграет в финале.

    В этом году у него пока нет ни одного титула. В конце января немецкий теннисист проиграл Яннику Синнеру в решающем матче на Открытом чемпионате Австралии.

    На текущем турнире Зверев до сих пор проиграл лишь один сет. В четвертьфинале он был на грани поражения от Таллона Грикспора (6:7, 7:6, 6:4) — во втором сете отыграл у нидерландца подачу на матч при счете 4:5.

    Прогнозы на теннис

    В полуфинале Зверев одержал победу над венгром Фабианом Марожаном — 7:6, 6:3.

    В остальных раундах Саша спокойно переиграл француза Александра Мюллера и своего соотечественника Даниэля Альтмайера.

    Шелтон

    Бен тем временем впервые в сезоне сыграет в финале.

    Результаты американца стали главным сюрпризом на мюнхенском «пятисотнике», особенно с учетом его недавних неудач.

    Больше всего удивила волевая победа Шелтона над Франсиско Серундоло в 1/2 финала — 2:6, 7:6, 6:4.

    В четвертьфинале Шелтон выиграл у итальянского грунтовика Лучано Дардери — 6:4, 6:3.

    Еще одним испытанием для для американца стал матч первого круга против хорвата Борны Гойо в первом круге — 4:6, 7:6, 7:6.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Бен находится в шаге от своего второго титула на грунте. В прошлом году он выиграл турнир в Хьюстоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.20, победу Шелтона букмекеры предлагают за 4.55.

    Прогноз: в прошлом году Саша с трудом выиграл у Бена на харде в Цинциннати — 3:6, 7:6, 7:5. В данном же случае важно отметить, что американцу будет в разы легче в психологическом плане. В отличие от Зверева, для Шелтона поражение в этом матче не станет катастрофой.

    Короче говоря, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Шелтон способен сделать этот финал затяжным и нервным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — Шелтон?

    Матч Зверев — Шелтон состоится 20 апреля 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — Шелтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — Шелтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Шелтон?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Шелтон?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.20, победу Шелтона букмекеры предлагают за 4.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Рома — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.80
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Виннипег — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лилль — Осер
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зверев — Шелтон: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 20.04.202514:30. Сможет ли Зверев выиграть у Шелтона в главном матче?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры