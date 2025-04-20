Немец Александр Зверев сыграет против американца Бена Шелтона в финала турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 20 апреля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Шелтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша второй раз в сезоне сыграет в финале.

В этом году у него пока нет ни одного титула. В конце января немецкий теннисист проиграл Яннику Синнеру в решающем матче на Открытом чемпионате Австралии.

На текущем турнире Зверев до сих пор проиграл лишь один сет. В четвертьфинале он был на грани поражения от Таллона Грикспора (6:7, 7:6, 6:4) — во втором сете отыграл у нидерландца подачу на матч при счете 4:5.

Прогнозы на теннис

В полуфинале Зверев одержал победу над венгром Фабианом Марожаном — 7:6, 6:3.

В остальных раундах Саша спокойно переиграл француза Александра Мюллера и своего соотечественника Даниэля Альтмайера.

Шелтон

Бен тем временем впервые в сезоне сыграет в финале.

Результаты американца стали главным сюрпризом на мюнхенском «пятисотнике», особенно с учетом его недавних неудач.

Больше всего удивила волевая победа Шелтона над Франсиско Серундоло в 1/2 финала — 2:6, 7:6, 6:4.

В четвертьфинале Шелтон выиграл у итальянского грунтовика Лучано Дардери — 6:4, 6:3.

Еще одним испытанием для для американца стал матч первого круга против хорвата Борны Гойо в первом круге — 4:6, 7:6, 7:6.

Бен находится в шаге от своего второго титула на грунте. В прошлом году он выиграл турнир в Хьюстоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.20, победу Шелтона букмекеры предлагают за 4.55.

Прогноз: в прошлом году Саша с трудом выиграл у Бена на харде в Цинциннати — 3:6, 7:6, 7:5. В данном же случае важно отметить, что американцу будет в разы легче в психологическом плане. В отличие от Зверева, для Шелтона поражение в этом матче не станет катастрофой.

Короче говоря, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Шелтон способен сделать этот финал затяжным и нервным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.