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    Фис продлит серию побед над Циципасом?

    Циципас — Фис. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Барселоне 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Фис
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    Артур Фис
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Циципас

    Cтефанос пятый год подряд дошел в Барселоне до четвертьфинала.

    При этом в трех из четырех предыдущих случаев он в итоге добрался до финала.

    На этой неделе грек пока не отдал ни одного сета.

    В первом круге Циципас провел идеальный матч против Райли Опелки — 6:2, 6:2. В первом сете он не допустил ни одной невынужденной ошибки.

    Прогнозы на теннис

    Встреча с Себастьяном Кордой во втором раунде получилась не такой спокойной — 7:6, 6:3. После матча Циципас признался, что остался разочарован своей игрой на приеме.

    Фис

    Артур тем временем прошел не менее двух раундов на четвертом турнире подряд.

    В марте француз дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами, а на прошлой неделе ему удалось добраться до этой стадии на «тысячнике» в Монте-Карло.

    На текущем турнире Фис, как и Циципас, тоже пока не проиграл ни одного сета.

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    В первом круге 20-летний теннисист одержал победу над Пабло Каррено-Бустой (7:6, 6:3), а во втором остановил еще одного представителя Испании — Педро Мартинеса (6:3, 6:2).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.09, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.74.

    Прогноз: Артур уже дважды обыгрывал грека — в 2023-м в Антверпене, а в 2024-м — в Базеле. При этом в обоих случаях французу хватило двух сетов. Также стоит отметить, что в этих матчах они провели в общей сложности три тай-брейка. Скорее всего, не менее напряженной получится и предстоящая встреча.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Циципас — Фис?

    Матч Циципас — Фис состоится 18 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Циципас — Фис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Какую сделать ставку на матч Циципас — Фис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Циципас — Фис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Циципас — Фис?

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.09, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.74.

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