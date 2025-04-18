Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Циципас

Cтефанос пятый год подряд дошел в Барселоне до четвертьфинала.

При этом в трех из четырех предыдущих случаев он в итоге добрался до финала.

На этой неделе грек пока не отдал ни одного сета.

В первом круге Циципас провел идеальный матч против Райли Опелки — 6:2, 6:2. В первом сете он не допустил ни одной невынужденной ошибки.

Прогнозы на теннис

Встреча с Себастьяном Кордой во втором раунде получилась не такой спокойной — 7:6, 6:3. После матча Циципас признался, что остался разочарован своей игрой на приеме.

Фис

Артур тем временем прошел не менее двух раундов на четвертом турнире подряд.

В марте француз дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами, а на прошлой неделе ему удалось добраться до этой стадии на «тысячнике» в Монте-Карло.

На текущем турнире Фис, как и Циципас, тоже пока не проиграл ни одного сета.

В первом круге 20-летний теннисист одержал победу над Пабло Каррено-Бустой (7:6, 6:3), а во втором остановил еще одного представителя Испании — Педро Мартинеса (6:3, 6:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.09, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: Артур уже дважды обыгрывал грека — в 2023-м в Антверпене, а в 2024-м — в Базеле. При этом в обоих случаях французу хватило двух сетов. Также стоит отметить, что в этих матчах они провели в общей сложности три тай-брейка. Скорее всего, не менее напряженной получится и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.