Станислас Вавринка
Алехандро Давидович-Фокина
Вавринка
У Стэна в этом году пока отрицательный баланс, но здесь сразу надо сказать, что почти все матч с его участием проходят в невероятно напряженной борьбе.
В 2025-м швейцарец, которому в конце марта исполнилось 40 лет, одержал четыре победы и восемь раз проиграл.
На прошлой неделе Вавринка уступил Алехандро Табило на старте «Мастерса» в Монте-Карло — 6:1, 5:7, 5:7. Чилийцу сильно повезло в этом матче.
Перед этим Вавринка прошел раунд в Бухаресте — после победы над Тимофеем Скатовым проиграл Педро Мартинес.
Ну и также стоит обратить внимание, что на «челленджере» в Неаполе Стэн обыграл двух хорватов — Борну Гойо и Борну Чорича.
Давидович-Фокина
Алехандро тем временем стал одним из героев «тысячника» в Монте-Карло.
Вопреки ожиданиям, испанец дошел до полуфинала, где очень достойно противостоял Карлосу Алькарасу.
Ну а перед этим Давидович-Фокина остановил Бена Шелтона, Томаса Этчеверри, Джека Дрейпера и Алексея Попырина.
В текущем сезоне Давидович-Фокина провел уже 27 матчей. На этом отрезке у него 18 побед и девять поражений.
Ранее в этом году Алехандро также добрался до финала на двух турнирах — в Делрей-Бич и Акапулько.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 3.52, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.30.
Прогноз: вполне вероятно, что Алехандро не успел как следует восстановиться после турнира в Монте-Карло, а это значит, что в предстоящем матче у него тоже будут проблемы. Вавринка по-прежнему демонстрирует шикарный теннис.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.