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    Сможет ли Вавринка взять хотя бы сет у Давидовича-Фокины?

    Вавринка — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Барселоне 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Вавринка — Давидович-Фокина
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    Стэн Вавринка
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против швейцарца Стэна Вавринки в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 15 Апреля 2025 года

    Станислас Вавринка

  • Швейцария
    •  Станислас Вавринка 18:30 Алехандро Давидович-Фокина

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
    •

    Вавринка

    У Стэна в этом году пока отрицательный баланс, но здесь сразу надо сказать, что почти все матч с его участием проходят в невероятно напряженной борьбе.

    В 2025-м швейцарец, которому в конце марта исполнилось 40 лет, одержал четыре победы и восемь раз проиграл.

    На прошлой неделе Вавринка уступил Алехандро Табило на старте «Мастерса» в Монте-Карло — 6:1, 5:7, 5:7. Чилийцу сильно повезло в этом матче.

    Перед этим Вавринка прошел раунд в Бухаресте — после победы над Тимофеем Скатовым проиграл Педро Мартинес.

    Прогнозы на теннис

    Ну и также стоит обратить внимание, что на «челленджере» в Неаполе Стэн обыграл двух хорватов — Борну Гойо и Борну Чорича.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тем временем стал одним из героев «тысячника» в Монте-Карло.

    Вопреки ожиданиям, испанец дошел до полуфинала, где очень достойно противостоял Карлосу Алькарасу.

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    • Ну а перед этим Давидович-Фокина остановил Бена Шелтона, Томаса Этчеверри, Джека Дрейпера и Алексея Попырина.

    В текущем сезоне Давидович-Фокина провел уже 27 матчей. На этом отрезке у него 18 побед и девять поражений.

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    Ранее в этом году Алехандро также добрался до финала на двух турнирах — в Делрей-Бич и Акапулько.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 3.52, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: вполне вероятно, что Алехандро не успел как следует восстановиться после турнира в Монте-Карло, а это значит, что в предстоящем матче у него тоже будут проблемы. Вавринка по-прежнему демонстрирует шикарный теннис.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Вавринка — Давидович-Фокина?

    Матч Вавринка — Давидович-Фокина состоится 15 апреля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Вавринка — Давидович-Фокина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Какую сделать ставку на матч Вавринка — Давидович-Фокина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Вавринка — Давидович-Фокина?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Вавринка — Давидович-Фокина?

    Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 3.52, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.30.

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    Вавринка — Давидович-Фокина: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 15.04.202518:30. Сможет ли Вавринка взять хотя бы сет у Давидовича-Фокины?
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