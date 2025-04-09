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    Вашеро — Димитров. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 9 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Вашеро — Димитров
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против представителя Монако Валентена Вашеро во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вашеро — Димитров, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вашеро

    Валентен впервые в карьере прошел раунд на домашнем «Мастерсе».

    В стартовом матче он разгромил Яна-Леннарда Штруффа, который невероятно слабо проводит сезон.

    Вашеро легко воспользовался проблемами немецкого теннисиста — 6:2, 6:1.

    Примечательно, что до этого лучшим результатом Вашеро в этом году был выход в четвертьфинал «челленджера» в Новой Каледонии.

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    Правда, был еще один интересный результат: в начале февраля Валентен выиграл у португальца Нуну Боржеша в рамках Кубка Дэвиса.

    Димитров

    Григор в первом раунде одержал победу над Николасом Харри — 6:3, 6:4.

    Чилиец неплохо сопротивлялся лишь в отдельных геймах, до настоящей интриги в этом матче так и не дошло.

    После 2017 года Димитров лишь однажды не смог пройти в Монте-Карло второй круг — в 2023-м он неожиданно уступил Иржи Легечке.

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    В текущем сезоне лучшим результатом Димитрова пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 4.91, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.12.

    Прогноз: в прошлом году Григор обыграл Валентена на старте «тысячника» в Монако — 7:5, 6:2. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 19,5 за 2.20.

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