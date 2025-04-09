Болгарин Григор Димитров сыграет против представителя Монако Валентена Вашеро во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вашеро — Димитров, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вашеро

Валентен впервые в карьере прошел раунд на домашнем «Мастерсе».

В стартовом матче он разгромил Яна-Леннарда Штруффа, который невероятно слабо проводит сезон.

Вашеро легко воспользовался проблемами немецкого теннисиста — 6:2, 6:1.

Примечательно, что до этого лучшим результатом Вашеро в этом году был выход в четвертьфинал «челленджера» в Новой Каледонии.

Прогнозы на теннис

Правда, был еще один интересный результат: в начале февраля Валентен выиграл у португальца Нуну Боржеша в рамках Кубка Дэвиса.

Димитров

Григор в первом раунде одержал победу над Николасом Харри — 6:3, 6:4.

Чилиец неплохо сопротивлялся лишь в отдельных геймах, до настоящей интриги в этом матче так и не дошло.

После 2017 года Димитров лишь однажды не смог пройти в Монте-Карло второй круг — в 2023-м он неожиданно уступил Иржи Легечке.

В текущем сезоне лучшим результатом Димитрова пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 4.91, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.12.

Прогноз: в прошлом году Григор обыграл Валентена на старте «тысячника» в Монако — 7:5, 6:2. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 19,5 за 2.20.