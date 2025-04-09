Вашеро
Валентен впервые в карьере прошел раунд на домашнем «Мастерсе».
В стартовом матче он разгромил Яна-Леннарда Штруффа, который невероятно слабо проводит сезон.
Вашеро легко воспользовался проблемами немецкого теннисиста — 6:2, 6:1.
Примечательно, что до этого лучшим результатом Вашеро в этом году был выход в четвертьфинал «челленджера» в Новой Каледонии.
Правда, был еще один интересный результат: в начале февраля Валентен выиграл у португальца Нуну Боржеша в рамках Кубка Дэвиса.
Димитров
Григор в первом раунде одержал победу над Николасом Харри — 6:3, 6:4.
Чилиец неплохо сопротивлялся лишь в отдельных геймах, до настоящей интриги в этом матче так и не дошло.
После 2017 года Димитров лишь однажды не смог пройти в Монте-Карло второй круг — в 2023-м он неожиданно уступил Иржи Легечке.
В текущем сезоне лучшим результатом Димитрова пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 4.91, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.12.
Прогноз: в прошлом году Григор обыграл Валентена на старте «тысячника» в Монако — 7:5, 6:2. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 19,5 за 2.20.