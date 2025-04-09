Австралиец Алекс Де Минор сыграте против чеха Томаша Махача во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Махач

В стартовом матче Томаш одержал волевую победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 3:6, 6:3, 6:2.

Чех провалил первый сет, но во втором и решающем почти не допускал серьезных ошибок. В третьей партии ему удалось сделать три брейка.

В принципе, ничего удивительно не произошло, несмотря на то, что Махач обыграл действительно опасного латиноамериканского грунтовика.

На прошлой неделе Махач неплохо потренировался на выставочном турнире в Ниме, сыграв там против Гаэля Монфиса, Каспера Рууда и Алекса Де Минора, который будет его ближайшим соперником.

Прогнозы на теннис

Ну и в прошлом сезоне Махач вполне достойно провел грунтовую серию, выиграв девять из 14-ти матчей. При этом в Женеве он дошел до финала и обыграл в 1/2-й Новака Джоковича.

Де Минор

Алекс попал в число первых восьми сеяных и стартует сразу со второго круга.

Как и Махач, Де Минор до этой недели провел на грунте лишь несколько выставочных матчей.

В прошлом году Де Минор выиграл 10 из 15-ти матчей на этом покрытии, а его лучшим результатом стал выход в четвертьфинал Ролан Гаррос.

В Монте-Карло австралиец в 2024-м тоже добрался до четвертьфинала, где проиграл Новаку Джоковичу.

В текущем сезоне Де Минор провел 23 матча — и на этом отрезке у него 17 побед и шесть поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Махача можно поставить за 1.81, а на Де Минора можно поставить за 2.00.

Прогноз: на прошлой неделе чех и австралиец провели напряженный матч в Ниме, и предстоящая встреча, скорее всего, тоже не разочарует болельщиков. Вряд ли Махач и Де Минор проведут меньше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.