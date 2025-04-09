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    Де Минор и Махач дойдут до решающего тай-брейка?

    Махач — Де Минор. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 9 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Махач — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграте против чеха Томаша Махача во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Махач

    В стартовом матче Томаш одержал волевую победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 3:6, 6:3, 6:2.

    Чех провалил первый сет, но во втором и решающем почти не допускал серьезных ошибок. В третьей партии ему удалось сделать три брейка.

    В принципе, ничего удивительно не произошло, несмотря на то, что Махач обыграл действительно опасного латиноамериканского грунтовика.

    На прошлой неделе Махач неплохо потренировался на выставочном турнире в Ниме, сыграв там против Гаэля Монфиса, Каспера Рууда и Алекса Де Минора, который будет его ближайшим соперником.

    Прогнозы на теннис

    Ну и в прошлом сезоне Махач вполне достойно провел грунтовую серию, выиграв девять из 14-ти матчей. При этом в Женеве он дошел до финала и обыграл в 1/2-й Новака Джоковича.

    Де Минор

    Алекс попал в число первых восьми сеяных и стартует сразу со второго круга.

    Как и Махач, Де Минор до этой недели провел на грунте лишь несколько выставочных матчей.

    В прошлом году Де Минор выиграл 10 из 15-ти матчей на этом покрытии, а его лучшим результатом стал выход в четвертьфинал Ролан Гаррос.

    В Монте-Карло австралиец в 2024-м тоже добрался до четвертьфинала, где проиграл Новаку Джоковичу.

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    В текущем сезоне Де Минор провел 23 матча — и на этом отрезке у него 17 побед и шесть поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Махача можно поставить за 1.81, а на Де Минора можно поставить за 2.00.

    Прогноз: на прошлой неделе чех и австралиец провели напряженный матч в Ниме, и предстоящая встреча, скорее всего, тоже не разочарует болельщиков. Вряд ли Махач и Де Минор проведут меньше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

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    Махач — Де Минор: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 09.04.202515:30. Де Минор и Махач дойдут до решающего тай-брейка?
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