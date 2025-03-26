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    Сможет ли Соболенко разгромить Чжэн?

    Соболенко — Чжэн. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Майами 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Чжэн
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 26 марта, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Арина повторила свой лучший результат в Майами — ранее она разу не проходила здесь дальше четвертьфинала.

    На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

    В стартовом матче Соболенко разгромила Викторию Томову — 6:3, 6:0.

    В третьем круге первая ракетка мира встречалась с Еленой-Габриэлой Русе. После первого сета, который завершился со счетом 6:1, румынская теннисистка снялась из-за травмы.

    Прогнозы на теннис

    В 1/8 финала Соболенко одержала победу над американкой Даниэль Коллинз — 6:4, 6:4.

    Чжэн

    Циньвэнь тем временем дошла до четвертьфинала на втором «тысячнике» подряд.

    В Индиан-Уэллс китайская теннисистка проиграла на этой стадии Иге Свентек (3:6, 3:6).

    В предыдущих раундах на текущем турнире Чжэн выиграла у Лорен Дэвис, Тейлор Таунсенд и Эшлин Крюгер, при этом не отдав ни сета.

    Чжэн, как известно, очень слабо начала сезон. До турнира в Индиан-Уэллс она провела лишь четыре матча (одна победа и три поражения).

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    Недавно Циньвэнь призналась, что главной причиной неудачных результатов стали проблемы со здоровьем: «У меня были проблемы с организмом, я не могла тренироваться на 100%. Но теперь, кажется, все идет как надо».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.30, победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.52.

    Прогноз: Арина выиграла пять предыдущих матчей против Чжэн. При этом только в одном их них белоруске понадобился дополнительный сет. Скорее всего, она снова продлит серию побед над китайской теннисисткой.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-4,5) за 2.04.

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