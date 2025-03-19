Баутиста-Агута
Испанский теннисист очень слабо провел предыдущие несколько месяцев, но благодаря неплохим результатам в конце прошлого года по-прежнему находится в топ-50.
В этом сезоне Баустиста-Агут до сих пор выиграл лишь один матч.
На «пятисотнике» в Дубае бывшая девятая ракетка мира одержал волевую победу над венгром Фабианом Марожаном, после чего проиграл французу Кантену Алису.
На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс 36-летний Баутиста-Агут и вовсе разочаровал, уступив в стартовом матче боснийцу Дамиру Джумхуру.
В общем, теперь уже точно нет сомнений в том, что лучшие спортивные годы Роберто остались в прошлом.
Меньшик
Якуб тем временем не так давно выпал из топ-50. Правда, повода для паники все равно нет — сейчас он занимает в рейтинге 54-ю строчку.
На «тысячнике» в Индиан-Уэллс чех после победы над Томасом Этчеверри проиграл россиянину Карену Хачанову (6:3, 0:6, 3:6).
Сразу после этого Меньшик поехал на «челленджер», который проходил на побережье Доминиканской Республики.
На этом турнире 19-летний теннисист и не впечатлил, и не разочаровал, уступив в полуфинале Джумхуру.
В январе Меньшик выиграл по два матча с Брисбене, Окленде и на Открытом чемпионате Австралии. Это пока что его лучшие результаты в текущем сезоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 3.00, победу Меньшика букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: учитывая спад испанского теннисиста, вполне логично предположить, что талантливый чех воспользуется проблемами соперника. Правда, не факт, что Якубу хватит двух сетов для победы для выхода в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Меньшика + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.