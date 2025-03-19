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    Меньшик воспользуется спадом Баутисты-Агута?

    Прогноз и ставка на матч Баутиста-Агута — Меньшик 19.03.2025

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агута — Меньшик
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    Якуб Меньшик
    Чех Якуб Меньшик сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агута — Меньшик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Баутиста-Агута

    Испанский теннисист очень слабо провел предыдущие несколько месяцев, но благодаря неплохим результатам в конце прошлого года по-прежнему находится в топ-50.

    В этом сезоне Баустиста-Агут до сих пор выиграл лишь один матч.

    На «пятисотнике» в Дубае бывшая девятая ракетка мира одержал волевую победу над венгром Фабианом Марожаном, после чего проиграл французу Кантену Алису.

    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс 36-летний Баутиста-Агут и вовсе разочаровал, уступив в стартовом матче боснийцу Дамиру Джумхуру.

    Прогнозы на теннис

    В общем, теперь уже точно нет сомнений в том, что лучшие спортивные годы Роберто остались в прошлом.

    Меньшик

    Якуб тем временем не так давно выпал из топ-50. Правда, повода для паники все равно нет — сейчас он занимает в рейтинге 54-ю строчку.

    На «тысячнике» в Индиан-Уэллс чех после победы над Томасом Этчеверри проиграл россиянину Карену Хачанову (6:3, 0:6, 3:6).

    Сразу после этого Меньшик поехал на «челленджер», который проходил на побережье Доминиканской Республики.

    На этом турнире 19-летний теннисист и не впечатлил, и не разочаровал, уступив в полуфинале Джумхуру.

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    В январе Меньшик выиграл по два матча с Брисбене, Окленде и на Открытом чемпионате Австралии. Это пока что его лучшие результаты в текущем сезоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 3.00, победу Меньшика букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: учитывая спад испанского теннисиста, вполне логично предположить, что талантливый чех воспользуется проблемами соперника. Правда, не факт, что Якубу хватит двух сетов для победы для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Меньшика + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.

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    Баутиста-Агута — Меньшик: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 19.03.202518:00. Меньшик воспользуется спадом Баутисты-Агута?
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