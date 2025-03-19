Чех Якуб Меньшик сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агута — Меньшик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Баутиста-Агута

Испанский теннисист очень слабо провел предыдущие несколько месяцев, но благодаря неплохим результатам в конце прошлого года по-прежнему находится в топ-50.

В этом сезоне Баустиста-Агут до сих пор выиграл лишь один матч.

На «пятисотнике» в Дубае бывшая девятая ракетка мира одержал волевую победу над венгром Фабианом Марожаном, после чего проиграл французу Кантену Алису.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс 36-летний Баутиста-Агут и вовсе разочаровал, уступив в стартовом матче боснийцу Дамиру Джумхуру.

Прогнозы на теннис

В общем, теперь уже точно нет сомнений в том, что лучшие спортивные годы Роберто остались в прошлом.

Меньшик

Якуб тем временем не так давно выпал из топ-50. Правда, повода для паники все равно нет — сейчас он занимает в рейтинге 54-ю строчку.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс чех после победы над Томасом Этчеверри проиграл россиянину Карену Хачанову (6:3, 0:6, 3:6).

Сразу после этого Меньшик поехал на «челленджер», который проходил на побережье Доминиканской Республики.

На этом турнире 19-летний теннисист и не впечатлил, и не разочаровал, уступив в полуфинале Джумхуру.

В январе Меньшик выиграл по два матча с Брисбене, Окленде и на Открытом чемпионате Австралии. Это пока что его лучшие результаты в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 3.00, победу Меньшика букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: учитывая спад испанского теннисиста, вполне логично предположить, что талантливый чех воспользуется проблемами соперника. Правда, не факт, что Якубу хватит двух сетов для победы для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Меньшика + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.