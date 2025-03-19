ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Мостовой и Данил КруговойРоссия — Гренада. Онлайн Лионель Месси и Серхио РамосЭль-Класико, Манчестерское дерби, Old Firm и еще семь знаковых футбольных противостояний Like a Dragon: Pirate Yakuza in HawaiiНа волне безумия: Обзор Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
    Все новости спорта

    Сможет ли Меджедович пройти первый раунд в Майами?

    Хиджиката — Меджедович. Ставка (к. 2.03) и прогноз на «Мастерс» в Майами 19 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ринки Хидзиката
    Прогноз и ставки на Хиджиката — Меджедович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хамад Меджедович
    Серб Хамад Меджедович сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Меджедович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Мужчины 19 Марта 2025 года

    Ринки Хиджиката

  • Австралия
    •  Ринки Хиджиката 18:00 Хамад Меджедович

    Хамад Меджедович

  • Сербия
    •

    Хиджиката

    Австралийский теннисист ранее в этом месяце успел сыграть на двух турнирах, но в обоих случаях не впечатлил.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Ринки спокойно обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко, после чего уступил во втором раунде Брэндону Накашиме.

    После этого Хиджиката поехал на «челленджер» в Финиксе. Здесь он тоже не прошел второй круг, проиграв Александру Бублику (2:6, 7:5, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Хиджикаты в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал домашнего турнира в Аделаиде.

    Меджедович

    Хамад тем временем наконец-то закрепился в первой сотне рейтинга, благодаря чему избежал участия в квалификации.

    Это случилось в середине февраля, когда серб дошел до финала в Марселе.   На этом турнире Меджедович одержал классные победы над Кареном Хачановым, Даниэлем Альтмайером и Даниилом Медведевым, после чего уступил в решающем матче Юго Эмберу.

    Правда, после этого Меджедович провел пока лишь один матч. Буквально через пару дней после финала в Марселе 21-летний теннисист получил травму в игре против Стефаноса Циципаса в Дохе.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Интересно, что Хамад завершал матч против грека с травмой (повредил мышцы бедра), но все равно сумел победить.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 2.83, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 1.43.

    Прогноз: У Хамада вряд ли будут серьезные проблемы, если он действительно успел восстановиться и не форсирует возвращение на корт. Рискнем предположить, что сербу хватит двух сетов для победы над Хиджикатой.

    Рекомендуемая ставка: победа Меджедовича в двух сетах за 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Биррелл
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Бублик — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рахимова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Кудерметова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Либерия — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Эсватини — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч ЦАР — Мадагаскар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Исии — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кесслер — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Россия — Гренада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монфис — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хиджиката — Меджедович: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 19.03.202518:00. Сможет ли Меджедович пройти первый раунд в Майами?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры