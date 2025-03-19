Ринки Хиджиката
Хамад Меджедович
Хиджиката
Австралийский теннисист ранее в этом месяце успел сыграть на двух турнирах, но в обоих случаях не впечатлил.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Ринки спокойно обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко, после чего уступил во втором раунде Брэндону Накашиме.
После этого Хиджиката поехал на «челленджер» в Финиксе. Здесь он тоже не прошел второй круг, проиграв Александру Бублику (2:6, 7:5, 3:6).
Лучшим результатом Хиджикаты в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал домашнего турнира в Аделаиде.
Меджедович
Хамад тем временем наконец-то закрепился в первой сотне рейтинга, благодаря чему избежал участия в квалификации.
Это случилось в середине февраля, когда серб дошел до финала в Марселе. На этом турнире Меджедович одержал классные победы над Кареном Хачановым, Даниэлем Альтмайером и Даниилом Медведевым, после чего уступил в решающем матче Юго Эмберу.
Правда, после этого Меджедович провел пока лишь один матч. Буквально через пару дней после финала в Марселе 21-летний теннисист получил травму в игре против Стефаноса Циципаса в Дохе.
Интересно, что Хамад завершал матч против грека с травмой (повредил мышцы бедра), но все равно сумел победить.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 2.83, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 1.43.
Прогноз: У Хамада вряд ли будут серьезные проблемы, если он действительно успел восстановиться и не форсирует возвращение на корт. Рискнем предположить, что сербу хватит двух сетов для победы над Хиджикатой.
- 1.96Ковачевич — Кецманович: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.06Макдональд — Кирьос: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.92Потапова — Биррелл: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Меджедовича в двух сетах за 2.09.