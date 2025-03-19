Серб Хамад Меджедович сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Меджедович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хиджиката

Австралийский теннисист ранее в этом месяце успел сыграть на двух турнирах, но в обоих случаях не впечатлил.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Ринки спокойно обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко, после чего уступил во втором раунде Брэндону Накашиме.

После этого Хиджиката поехал на «челленджер» в Финиксе. Здесь он тоже не прошел второй круг, проиграв Александру Бублику (2:6, 7:5, 3:6).

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Хиджикаты в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал домашнего турнира в Аделаиде.

Меджедович

Хамад тем временем наконец-то закрепился в первой сотне рейтинга, благодаря чему избежал участия в квалификации.

Это случилось в середине февраля, когда серб дошел до финала в Марселе. На этом турнире Меджедович одержал классные победы над Кареном Хачановым, Даниэлем Альтмайером и Даниилом Медведевым, после чего уступил в решающем матче Юго Эмберу.

Правда, после этого Меджедович провел пока лишь один матч. Буквально через пару дней после финала в Марселе 21-летний теннисист получил травму в игре против Стефаноса Циципаса в Дохе.

Интересно, что Хамад завершал матч против грека с травмой (повредил мышцы бедра), но все равно сумел победить.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 2.83, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: У Хамада вряд ли будут серьезные проблемы, если он действительно успел восстановиться и не форсирует возвращение на корт. Рискнем предположить, что сербу хватит двух сетов для победы над Хиджикатой.

Рекомендуемая ставка: победа Меджедовича в двух сетах за 2.09.