Россиянин Павел Котов сыграет против канадца Алексиса Галарно в первом раунде квалификации «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Галарно, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Котов

Павел катастрофически слабо провел предыдущие два с половиной месяца, по итогам которых покинул топ-100.

На прошлой неделе российский теннисист проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке (2:6, 4:6) на старте «челленджера» в Финиксе.

В этом сезоне Котов до сих пор выиграл лишь четыре матча.

При этом в 2025-м он еще ни разу не выигрывал на уровне основной сетки ATP.

Прогнозы на теннис

Котов и раньше не очень успешно выступал на харде, но сейчас у него вообще ничего не получается.

Галарно

Канадский теннисист занимает в рейтинге 157-е место. При этом он пока не поднимался выше 153-й строчки.

В этом году Галарно еще ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс он проиграл во втором раунде квалификации бывшей десятой ракетке мира Пабло Каррено-Бусте. Зато перед этим Алексис одержал победу над французом Артуром Казо.

Но при этом у Галарно достаточно неплохих результатов на «челленджерах». Например, он дважды дошел до полуфинала в Оэйраше (Португалия) и остановился в шаге от финала в Пуне (Индия).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.66, победу Галарно букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: очевидно, что ставку на победу Павла в предстоящем матче сложно назвать оптимальным выбором. В данном случае уместно рассмотреть варианты, не связанные с исходом. Скорее всего, россиянин и канадец проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.93.