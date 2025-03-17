Котов
Павел катастрофически слабо провел предыдущие два с половиной месяца, по итогам которых покинул топ-100.
На прошлой неделе российский теннисист проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке (2:6, 4:6) на старте «челленджера» в Финиксе.
В этом сезоне Котов до сих пор выиграл лишь четыре матча.
При этом в 2025-м он еще ни разу не выигрывал на уровне основной сетки ATP.
Котов и раньше не очень успешно выступал на харде, но сейчас у него вообще ничего не получается.
Галарно
Канадский теннисист занимает в рейтинге 157-е место. При этом он пока не поднимался выше 153-й строчки.
В этом году Галарно еще ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.
На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс он проиграл во втором раунде квалификации бывшей десятой ракетке мира Пабло Каррено-Бусте. Зато перед этим Алексис одержал победу над французом Артуром Казо.
Но при этом у Галарно достаточно неплохих результатов на «челленджерах». Например, он дважды дошел до полуфинала в Оэйраше (Португалия) и остановился в шаге от финала в Пуне (Индия).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.66, победу Галарно букмекеры предлагают за 2.12.
Прогноз: очевидно, что ставку на победу Павла в предстоящем матче сложно назвать оптимальным выбором. В данном случае уместно рассмотреть варианты, не связанные с исходом. Скорее всего, россиянин и канадец проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.93.