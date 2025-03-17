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    Котов проиграет на старте квалификации в Майами?

    Котов — Галарно. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Майами 17 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Галарно
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против канадца Алексиса Галарно в первом раунде квалификации «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Галарно, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Котов

    Павел катастрофически слабо провел предыдущие два с половиной месяца, по итогам которых покинул топ-100.

    На прошлой неделе российский теннисист проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке (2:6, 4:6) на старте «челленджера» в Финиксе.

    В этом сезоне Котов до сих пор выиграл лишь четыре матча.

    При этом в 2025-м он еще ни разу не выигрывал на уровне основной сетки ATP.

    Прогнозы на теннис

    Котов и раньше не очень успешно выступал на харде, но сейчас у него вообще ничего не получается.

    Галарно

    Канадский теннисист занимает в рейтинге 157-е место. При этом он пока не поднимался выше 153-й строчки.

    В этом году Галарно еще ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.

    На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс он проиграл во втором раунде квалификации бывшей десятой ракетке мира Пабло Каррено-Бусте. Зато перед этим Алексис одержал победу над французом Артуром Казо.

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    Но при этом у Галарно достаточно неплохих результатов на «челленджерах». Например, он дважды дошел до полуфинала в Оэйраше (Португалия) и остановился в шаге от финала в Пуне (Индия).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.66, победу Галарно букмекеры предлагают за 2.12.

    Прогноз: очевидно, что ставку на победу Павла в предстоящем матче сложно назвать оптимальным выбором. В данном случае уместно рассмотреть варианты, не связанные с исходом. Скорее всего, россиянин и канадец проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.93.

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    Котов — Галарно: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 17.03.202519:30. Котов проиграет на старте квалификации в Майами?
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