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    Джоковичу понадобится дополнительный сет на старте Australian Open?

    Джокович — Басаваредди. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Открытый чемпионат Австралии 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Басаваредди
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против американца Нишеша Басаваредди в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 12 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Басаваредди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джокович

    Уже ни для кого не секрет, что Новак продолжает играть только с одной целью — он по-прежнему верит, что завоюет еще хотя бы один титул на «Большом шлеме».

    Вопреки ожиданиям, в прошлом году этого не произошло, Джокович провалил все мэйджоры.

    Исключеним стал разве что Уимблдон, на котором сербский теннисист дошел до финала, в котором без шансов уступил Карлосу Алькарасу.

    На «Ролан Гаррос» в прошедшем сезоне Джокович был вынужден сняться из-за травмы, тогда как в Мельбурне и Нью-Йорке он просто капитулировал.

    Прогнозы на теннис

    Но самым болезненным, конечно же, стало поражение от Янника Синнера в полуфинале Australian Open.

    Басаваредди

    Нишеш тем временем по итогам недавних турниров приблизился к дебюту в топ-100.

    На этой неделе американский теннисист остановился в шаге от финала на турнире в новозеландском Окленде.

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    • Басаваредди заявил о себе еще в квалификации, когда обыграл опытных Ботика ван де Зандшульпа и Даниэля Альтмайера.

    В основной сетке 19-летний Басаваредди переиграл Франсиско Комесану, Алехандро Табило и Алекса Микельсена, после чего уступил Гаэлю Монфису.

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    В конце прошлого сезона Нишеш стал участником молодежного итогового турнира благодаря успешным выступлениям на «челленджерах». Но сейчас уже очевидно, что он способен конкурировать и на более высоком уровне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет ни малейших сомнений в победе Джоковича. На Басаваредди можно поставить за 15.00.

    Прогноз: а мы считаем, что Нишеш сможет удивить десятикратного чемпиона Australian Open. До сенсации, конечно же, не дойдет, но при этом не надо сильно удивляться, если Новаку понадобится дополнительный сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 29,5 за 1.88.

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    Джокович — Басаваредди: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на теннис. Джоковичу понадобится дополнительный сет на старте Australian Open?
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