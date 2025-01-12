Джокович
Уже ни для кого не секрет, что Новак продолжает играть только с одной целью — он по-прежнему верит, что завоюет еще хотя бы один титул на «Большом шлеме».
Вопреки ожиданиям, в прошлом году этого не произошло, Джокович провалил все мэйджоры.
Исключеним стал разве что Уимблдон, на котором сербский теннисист дошел до финала, в котором без шансов уступил Карлосу Алькарасу.
На «Ролан Гаррос» в прошедшем сезоне Джокович был вынужден сняться из-за травмы, тогда как в Мельбурне и Нью-Йорке он просто капитулировал.
Но самым болезненным, конечно же, стало поражение от Янника Синнера в полуфинале Australian Open.
Басаваредди
Нишеш тем временем по итогам недавних турниров приблизился к дебюту в топ-100.
На этой неделе американский теннисист остановился в шаге от финала на турнире в новозеландском Окленде.
Басаваредди заявил о себе еще в квалификации, когда обыграл опытных Ботика ван де Зандшульпа и Даниэля Альтмайера.
В основной сетке 19-летний Басаваредди переиграл Франсиско Комесану, Алехандро Табило и Алекса Микельсена, после чего уступил Гаэлю Монфису.
В конце прошлого сезона Нишеш стал участником молодежного итогового турнира благодаря успешным выступлениям на «челленджерах». Но сейчас уже очевидно, что он способен конкурировать и на более высоком уровне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет ни малейших сомнений в победе Джоковича. На Басаваредди можно поставить за 15.00.
Прогноз: а мы считаем, что Нишеш сможет удивить десятикратного чемпиона Australian Open. До сенсации, конечно же, не дойдет, но при этом не надо сильно удивляться, если Новаку понадобится дополнительный сет.
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Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 29,5 за 1.88.