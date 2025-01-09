Россиянка Диана Шнайдер сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Путинцева

Юлия уверенно прошла два предыдущих раунда, при этом обыграв непростых соперниц.

В первом матче теннисистка из Казахстана одержала победу над хорваткой Донной Векич — 6:2, 6:3.

В следующем матче Путинцева спокойно остановила бывшую вторую ракетку мира Онс Жабер — 6:2, 6:4.

Прогнозы на теннис

Игра и результаты Путинцевой на этой неделе не стали сюрпризом. На недавнем «пятисотнике» в Брисбене одна из самых эмоциональных теннисисток здорово сыграла против Арины Соболенко. Хоть белоруска в итоге и победила, в этом матче у нее действительно были серьезные проблемы.

Шнайдер

Диана тем временем пока с трудом подтверждает статус 13-й ракетки мира.

В отличие от Путинцевой, которая не заметила своих соперниц, Шнайдер вышла в четвертьфинал во многом благодаря стечению обстоятельств.

Во втором круге россиянка встречалась с Маркетой Вондроушовой. Чешка выиграла первый сет со счетом 6:4, а во втором при 1:1 была вынуждена сняться из-за травмы.

В первом матче Шнайдер выиграла у Катерина Синяковой со счетом 6:3, 0:6, 6:0.

Также добавим, что на прошлой неделе 20-летняя Шнайдер проиграла украинке Ангелине Калининой в первом матче на турнире в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.64, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.26.

Прогноз: после предыдущих матчей в Аделаиде напрашивается вывод, что Диана, скорее всего, не справится с Путинцевой, которая демонстрирует чересчур качественный теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Путинцевой с форой по геймам (-2,5) за 1.92.