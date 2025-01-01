Поляк Хуберт Хуркач сыграет против чеха Томаша Махача в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 1 января, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хуркач

Хуберт в первом матче на текущем турнире проиграл Касперу Рууду — 5:7, 3:6.

Поляк допустил несколько серьезных ошибок на подаче и совершенно ничего не показал на приеме.

Возможно, Хуркач по-прежнему не избавился от последствий травмы, из-за которой у него, по сути, выпала вторая половина прошедшего сезона.

Прогнозы на теннис

Во время Уимблдона Хуркач повредил колено, попытался в кротчайшие сроки вернуться на корт, но в итоге только усугубил ситуацию.

Махач

Томаш тем временем тоже проиграл Рууду в первом матче командного турнира.

Правда, в отличие от Хуберта, Томашу все-таки удалось взять у норвежца сет — 6:7, 7:5, 4:6.

Матч продолжался почти три часа, и, похоже, что на решающий сет Махачу просто не хватило энергии, из-за чего он отдал сразу два гейма на своей подаче.

Но в целом Махач сыграл на очень хорошем уровне, в первых двух сетах соперник тоже страдал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.09, победу Махача букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: поляк выиграет только в том случае, если вообще не будет ошибаться на подаче. Но это вряд ли возможно, в каких-то геймах обязательно случится сбой. Ну а компенсировать такие ошибки за счет классной игры на приеме у Хуркача получается крайне редко. В общем, скорее всего, он снова проиграет.

Рекомендуемая ставка: победа Махача + тотал геймов больше 20,5 за 2.41.