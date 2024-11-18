Испанец Бернабе Сапата-Миральес сыграет против швейцарца Александра Ритшара в первом круге «челленджера» в Роверето (Италия). Матч пройдет 18 ноября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сапата-Миральес — Ритшар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сапата-Миральес

Бернабе провалил вторую половину прошлого сезона и слабо провел текущий, по итогам которого свалился в конец третьей сотни рейтинга.

В этом году единственным успехом Сапаты-Миральеса стал выход в финале грунтового «челленджера» в Барселоне.

Осенью Сапата-Миральес почти не играл. В сентябре он провалил квалификацию в португальской Браге, в октябре не выиграл ни одного матча в Валенсии и прошел раунд в Сен-Бриё.

Прогнозы на теннис

Пару лет назад Сапата-Миральес входил в топ-50, но сейчас он явно очень далек от этого уровня.

Ритшар

Швейцарский теннисист в конце сентября выиграл грунтовый «челленджер» в Лиссабоне, но сразу после этого у него начался спад.

Ритшар не выиграл ни одного матча на четырех предыдущих турнирах.

В Стокгольме, Вене и Меце 118-я ракетка мира проиграл в квалификации, а на «челленджере» в Братиславе уступил в первом круге Аслану Карацеву (7:6, 6:7, 6:7).

Также стоит отметить, что Ритшар находится недалеко от топ-100, прежде всего, благодаря неплохим результатам на грунтовых «челленджерах».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сапату-Миральеса в этом матче можно поставить за 2.69, победу Ритшара букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: летом швейцарец спокойно обыграл испанца на грунте в Зальцбурге — 6:2, 6:4. Скорее всего, в предстоящем матче у Ритшара тоже не будет проблем, учитывая проблемы соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Ритшара в двух сетах за 2.09.