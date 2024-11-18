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    Ритшару снова хватит двух сетов для победы над Сапатой-Миральесом?

    Сапата-Миральес — Ритшар. Ставка (к. 2.09) и прогноз на «челленджер» в Роверето 18 ноября 2024 года

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    Александр Ритшар
    Испанец Бернабе Сапата-Миральес сыграет против швейцарца Александра Ритшара в первом круге «челленджера» в Роверето (Италия). Матч пройдет 18 ноября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сапата-Миральес — Ритшар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сапата-Миральес

    Бернабе провалил вторую половину прошлого сезона и слабо провел текущий, по итогам которого свалился в конец третьей сотни рейтинга.

    В этом году единственным успехом Сапаты-Миральеса стал выход в финале грунтового «челленджера» в Барселоне.

    Осенью Сапата-Миральес почти не играл. В сентябре он провалил квалификацию в португальской Браге, в октябре не выиграл ни одного матча в Валенсии и прошел раунд в Сен-Бриё.

    Прогнозы на теннис

    Пару лет назад Сапата-Миральес входил в топ-50, но сейчас он явно очень далек от этого уровня.

    Ритшар

    Швейцарский теннисист в конце сентября выиграл грунтовый «челленджер» в Лиссабоне, но сразу после этого у него начался спад.

    Ритшар не выиграл ни одного матча на четырех предыдущих турнирах.

    В Стокгольме, Вене и Меце 118-я ракетка мира проиграл в квалификации, а на «челленджере» в Братиславе уступил в первом круге Аслану Карацеву (7:6, 6:7, 6:7).

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    Также стоит отметить, что Ритшар находится недалеко от топ-100, прежде всего, благодаря неплохим результатам на грунтовых «челленджерах».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сапату-Миральеса в этом матче можно поставить за 2.69, победу Ритшара букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: летом швейцарец спокойно обыграл испанца на грунте в Зальцбурге — 6:2, 6:4. Скорее всего, в предстоящем матче у Ритшара тоже не будет проблем, учитывая проблемы соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Ритшара в двух сетах за 2.09.

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    Сапата-Миральес — Ритшар: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на теннис. Ритшару снова хватит двух сетов для победы над Сапатой-Миральесом?
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