Француз Пьер-Юг Эрбер сыграет против итальянца Франческо Маэстрелли в первом круге «челленджера» в Роверето (Италия). Матч пройдет 18 ноября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Маэстрелли — Эрбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Маэстрелли

Франческо ранее уже успел побывать в топ-150, но новую неделю он начнет за пределами второй сотни рейтинга — на 284 месте.

В этом году лучшим результатом 21-летнего итальянца пока остается полуфинал на «челленджерах» на Тенерифе и в венгерском Секешфехерваре.

Также стоит отметить, что в конце мая Маэстрелли остановился в шаге от основной сетки Ролан Гаррос. В решающем раунде квалификации он проиграл представителю Казахстана Михаилу Кукушкину.

Прогнозы на теннис

Но в целом это был не самый удачный год для Маэстрелли, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что не так давно ему пришлось провести серию матчей на «фьючерсах».

Эрбер

Француз, по всей видимости, тоже хочет хотя бы немного подняться в рейтинге.

В текущей версии Пьер-Юг занимает 147 место. То есть ему так и не удалось гарантировать себе попадание в основную сетку Australian Open.

У Эрбера было несколько неплохих результатов в начале года: в конце января он взял титул в Кемпере, а еще через два месяца дошел до финала в Неаполе.

Осень нельзя назвать провальной, но при этом и каких-то серьезных результатов Эрбер тоже не показал. Разве что можно вспомнить выход во второй круг турнира ATP 250 в Меце, но, правда, в основную сетку он попал только как лаки-лузер.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маэстрелли можно поставить за 2.85, победу Эрбера букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: в начале весны француз с трудом обыграл итальянца на грунте в Неаполе. Скорее всего, предстоящий матч тоже получится непростым для фаворита. Недавние результаты Эрбера совсем не указывают на то, что он спокойно выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.