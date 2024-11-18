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    У Эрбера снова будут проблемы в матче с Маэстрелли?

    Маэстрелли — Эрбер. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «челленджер» в Роверето 18 ноября 2024 года

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    Пьер-Юг Эрбер
    Француз Пьер-Юг Эрбер сыграет против итальянца Франческо Маэстрелли в первом круге «челленджера» в Роверето (Италия). Матч пройдет 18 ноября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Маэстрелли — Эрбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Маэстрелли

    Франческо ранее уже успел побывать в топ-150, но новую неделю он начнет за пределами второй сотни рейтинга — на 284 месте.

    В этом году лучшим результатом 21-летнего итальянца пока остается полуфинал на «челленджерах» на Тенерифе и в венгерском Секешфехерваре.

    Также стоит отметить, что в конце мая Маэстрелли остановился в шаге от основной сетки Ролан Гаррос. В решающем раунде квалификации он проиграл представителю Казахстана Михаилу Кукушкину.

    Прогнозы на теннис

    Но в целом это был не самый удачный год для Маэстрелли, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что не так давно ему пришлось провести серию матчей на «фьючерсах».

    Эрбер

    Француз, по всей видимости, тоже хочет хотя бы немного подняться в рейтинге.

    В текущей версии Пьер-Юг занимает 147 место. То есть ему так и не удалось гарантировать себе попадание в основную сетку Australian Open.

    У Эрбера было несколько неплохих результатов в начале года: в конце января он взял титул в Кемпере, а еще через два месяца дошел до финала в Неаполе.

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    Осень нельзя назвать провальной, но при этом и каких-то серьезных результатов Эрбер тоже не показал. Разве что можно вспомнить выход во второй круг турнира ATP 250 в Меце, но, правда, в основную сетку он попал только как лаки-лузер.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Маэстрелли можно поставить за 2.85, победу Эрбера букмекеры предлагают за 1.38.

    Прогноз: в начале весны француз с трудом обыграл итальянца на грунте в Неаполе. Скорее всего, предстоящий матч тоже получится непростым для фаворита. Недавние результаты Эрбера совсем не указывают на то, что он спокойно выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

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    Маэстрелли — Эрбер: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на теннис. У Эрбера снова будут проблемы в матче с Маэстрелли?
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