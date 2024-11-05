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    Сможет ли Маннарино обыграть китайца Бу?

    Маннарино — Юнчаокете. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Меце 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Юнчаокете
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    Адриан Маннарино
    Француз Адриан Маннарино сыграет против китайца Бу Юнчаокете во втором круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 5 ноября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Маннарино — Юнчаокете, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Маннарино

    На фоне его провалов в первой половине сезоне и летом можно сказать, что Адриан неплохо проводит заключительный отрезок.

    Например, на прошлой неделе Маннарино прошел два раунда на «Мастерсе» в Париже.

    В первом же матче француз преподнес сенсацию, выиграв у американца Томми Пола (6:3, 7:5).

    Дальше была волевая победа над бельгийцем Зизу Бергсом, а в третьем раунде 36-летний Маннарино уступил австалийцу Джордану Томпсону.

    Из неприятного этой осенью — поражения от Закари Свайды и Стэна Вавринки.

    Прогнозы на теннис

    Американцу Маннарино проиграл на старте «Мастерса» в Шанхае, а 39-летнему швейцарцу — в Базеле.

    Юнчаокете

    У Бу сейчас спад, о чем свидетельствуют его результаты на октябрьских турнирах.

    Китаец, похоже, всё еще продолжает приходить в себя после дебюта в топ-100. В сентябре он дошел до полуфинала в Ханчжоу, а потом остановился в шаге от решающего матча в Пекине.

    Ну и надо отметить, что на домашних турнирах Юнчаокете выиграл у Карена Хачанова, Цзюньчэна Шана, Лоренцо Музетти и Андрея Рублева.

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    Но потом начались проблемы: Бу не прошел квалификацию сразу на трех турнирах — в Алматы, Вене и Париже, а в Шанхае его сразу остановил 20-летний американец Алекс Микельсен.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Маннарино можно поставить за 1.83, победу Юнчаокете в этом матче букмекеры предлагают за 1.98.

    Прогноз: несмотря на недавние неудачи, мы считаем, что китайский теннисист обыграет француза. Бу действительно демонстрирует очень интересный теннис, просто на данном этапе ему пока не всегда удается стабильно играть на таком уровне.

    Рекомендуемая ставка: победа Юнчаокете за 1.98.

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    Маннарино — Юнчаокете: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маннарино обыграть китайца Бу?
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