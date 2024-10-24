Француз Артур Фис сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 24 октября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мартинес — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мартинес

Педро стал автором главной сенсации первого круга, одержав победу над Иржи Легечкой.

Более того, испанец разгромил чешского теннисиста — 6:2, 6:2. По всей видимости, Легечка не успел восстановиться после финала в Стокгольме, в котором проиграл Роберто Баутисте-Агуту.

Примечательно, что Мартинес в столице Швеции проиграл в первом круге сербу Ласло Джере со счетом 2:6, 0:6.

В текущем сезоне Мартинес еще ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

Прогнозы на теннис

Педро закрепился в топ-50 только благодаря успешным выступлениям на грунте.

Фис

Артур в первом раунде одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 7:6, 6:3.

Три недели назад французский теннисист стал победителем турнира в Токио, благодаря чему дебютировал в топ-20.

В японской столице Фис выиграл у Тейлора Фрица, Маттео Берреттини, Бена Шелтона, Хольгера Руне и Юго Эмбера.

Через несколько дней после победы в Токио 20-летний Фис проиграл испанцу Роберто Карбальесу-Баэне в первом круге «Мастерса» в Шанхае. Очевидно, что он не успел нормально подготовиться к китайскому «тысячнику».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 3.38, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: в начале сезона Артур проиграл испанцу на грунте Сантьяго, но потом взял реванш, победив Мартинеса в финале «челленджера» в Бордо.

Скорее всего, на харде французу хватит двух сетов для победы над Педро.

Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 1.92.