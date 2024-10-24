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    Фис обыграет Мартинеса с разгромным счетом?

    Мартинес — Фис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Базеле 24 октября 2024 года

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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 24 октября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мартинес — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мартинес

    Педро стал автором главной сенсации первого круга, одержав победу над Иржи Легечкой.

    Более того, испанец разгромил чешского теннисиста — 6:2, 6:2. По всей видимости, Легечка не успел восстановиться после финала в Стокгольме, в котором проиграл Роберто Баутисте-Агуту.

    Примечательно, что Мартинес в столице Швеции проиграл в первом круге сербу Ласло Джере со счетом 2:6, 0:6.

    В текущем сезоне Мартинес еще ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Прогнозы на теннис

    Педро закрепился в топ-50 только благодаря успешным выступлениям на грунте.

    Фис

    Артур в первом раунде одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 7:6, 6:3.

    Три недели назад французский теннисист стал победителем турнира в Токио, благодаря чему дебютировал в топ-20.

    В японской столице Фис выиграл у Тейлора Фрица, Маттео Берреттини, Бена Шелтона, Хольгера Руне и Юго Эмбера.

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    Через несколько дней после победы в Токио 20-летний Фис проиграл испанцу Роберто Карбальесу-Баэне в первом круге «Мастерса» в Шанхае. Очевидно, что он не успел нормально подготовиться к китайскому «тысячнику».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 3.38, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: в начале сезона Артур проиграл испанцу на грунте Сантьяго, но потом взял реванш, победив Мартинеса в финале «челленджера» в Бордо.

    Скорее всего, на харде французу хватит двух сетов для победы над Педро.

    Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 1.92.

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    Мартинес — Фис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на теннис. Фис обыграет Мартинеса с разгромным счетом?
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