Мартинес
Педро стал автором главной сенсации первого круга, одержав победу над Иржи Легечкой.
Более того, испанец разгромил чешского теннисиста — 6:2, 6:2. По всей видимости, Легечка не успел восстановиться после финала в Стокгольме, в котором проиграл Роберто Баутисте-Агуту.
Примечательно, что Мартинес в столице Швеции проиграл в первом круге сербу Ласло Джере со счетом 2:6, 0:6.
В текущем сезоне Мартинес еще ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP.
Педро закрепился в топ-50 только благодаря успешным выступлениям на грунте.
Фис
Артур в первом раунде одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 7:6, 6:3.
Три недели назад французский теннисист стал победителем турнира в Токио, благодаря чему дебютировал в топ-20.
В японской столице Фис выиграл у Тейлора Фрица, Маттео Берреттини, Бена Шелтона, Хольгера Руне и Юго Эмбера.
Через несколько дней после победы в Токио 20-летний Фис проиграл испанцу Роберто Карбальесу-Баэне в первом круге «Мастерса» в Шанхае. Очевидно, что он не успел нормально подготовиться к китайскому «тысячнику».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 3.38, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.32.
Прогноз: в начале сезона Артур проиграл испанцу на грунте Сантьяго, но потом взял реванш, победив Мартинеса в финале «челленджера» в Бордо.
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Скорее всего, на харде французу хватит двух сетов для победы над Педро.
Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 1.92.