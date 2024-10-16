Томми Пол
Ласло Джере
Пол
Томми на этой неделе попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.
То же самое было и на «Мастерсе» в Шанхае, на котором американский теннисист добрался до четвертого круга.
После эпичного камбэка в матче с Алехандро Табило (отдал первый сет и отыгрался с 1:5 во втором) 13-я ракетка мира уступил чеху Томашу Махачу.
Еще хуже Пол выступил в Токио — здесь он прошел лишь раунд: сначала выиграл у Маттео Арнальди, а потом потерпел поражение от Махача.
Вторая половина сезона получается для Пола не такой успешной, как ожидалось, но, с другой стороны, это не стало сюрпризом. В прошлом году он тоже забуксовал как раз в тот момент, когда подобрался к топ-10.
Дьере
Ласло тем временем провел в Стокгольме уже три матча. На этот раз ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
В отборе Дьере выиграл у болгарина Адриана Андреева и своего соотечественника Хамада Меджедовича.
После этого сербский теннисист не оставил шансов испанцу Педро Мартинесу — 6:2, 6:0.
В прошлом году Дьере дошел в шведской столице до полуфинала. Сейчас он вряд ли готов к повторению этого результату.
В текущем сезоне Ласло пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.22, победу Дьере букмекеры предлагают за 4.30.
Прогноз: в этом году Томми уже выигрывал турнир на крытых кортах — в феврале он стал чемпионом в Далласе. Скорее всего, американцу хватит двух сетов для победы над сербом.
- 1.92Хачанов — Виртанен: прогноз и ставкаЗавтра в 09:00
- 1.83Касаткина — Синякова: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- 2.11Карацев — Шевченко: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Пола с форой по геймам (-4,5) за 1.92.