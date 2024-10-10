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    Хватит ли Джоковичу двух сетов для победы над Меньшиком?

    Меньшик — Джокович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 11 октября 2024 года

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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против чеха Якуба Меньшика в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 11 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Меньшик

    Якуб впервые в карьере добрался до четвертьфинала на «Мастерсе», благодаря чему уже на следующей неделе поднимется в рейтинге как минимум на 51-е место.

    Интересно, что на текущем турнире 19-летний чех еще ни разу не выигрывал в рамках двух сетов. Все матчи с его с участием получились максимально нервными.

    Но это также свидетельствует о том, что у парня отличная выносливость, что очень важно на таком уровне.

    В четвертом круге Меньшик выиграл у Григора Димитрова — 6:3, 3:6, 6:4. В решающем сете болгарин сделал обратный брейк при счете 3:5, но уже в следующем гейме Якуб снова шикарно сыграл на приеме и поставил точку в этом матче.

    Прогнозы на теннис

    В остальных раундах Меньшик выиграл у Педро Мартинеса, Андрея Рублева (6:7, 6:4, 6:3) и Александра Шевченко.

    Джокович

    Новак перед началом турнира был главной загадкой, никто не понимал, в каком он состоянии, готов ли бороться за титул — сомнений было слишком много.

    Но сейчас уже всем очевидно, что серб снова в полном порядке. Кажется, Джокович наконец-то пришел в себя после долгожданного триумфа на Олимпиаде.

    В трех предыдущих раундах Ноле не отдал ни сета, хотя начало было непростым — в первом матче он с трудом переиграл Алекса Микельсена на двух тай-брейках.

    Зато следующих соперников Джокович остановил без какого-либо напряга. Сначала Новак спокойно разобрался с итальянцем Флавио Коболли (6:1, 6:2), а потом с Романом Сафиуллиным (6:3, 6:2).

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    Примечательно, что Джокович вышел в четвертьфинал на харде впервые после Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 7.00, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: скорее всего, Новак проведет мастер-класс для 19-летнего соперника. Якуб действительно здорово играет на шанхайском «тысячнике», но здесь у него почти нет шансов на успех.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-5,0) за 1.92.

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    Меньшик — Джокович: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Джоковичу двух сетов для победы над Меньшиком?
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