Серб Новак Джокович сыграет против американца Алекса Микельсена во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Микельсен

Алекс в первом круге одержал уверенную победу над Бу Юнчаокете — 6:3, 6:4.

Перед матчем было все не так уж и очевидно, учитывая недавние успехи китайца, коорый на турнире в Пекине выиграл у Андрея Рублева и дошел до полуфинала.

Но Микельсен действительно спокойно разобрался с Юнчаокете. Здесь стоит отметить, что Алекс почти не ошибался в геймах на своей подаче и при этом сделал по брейку в каждом сете.

Прогнозы на теннис

Микельсен выиграл хотя бы матч на семи из восьми последних турниров, благодаря чему закрепился в топ-50. В «живом» рейтинге он занимает 43-е место.

Джокович

Новак тем временем проведет всего лишь второй официальный матч после Открытого чемпионата США, на котором он на этот раз дошел всего лишь до третьего круга.

На мэйджоре в Нью-Йорке сербский теннисист проиграл чемпиону «Мастерса» в Монреале Алексею Попырину.

Через две недели после провального выступления на «Шлеме» Джокович выиграл у грека Иоанниса Ксиласа в рамках Кубка Дэвиса — 6:0, 6:1. Но на это точно не стоит обращать внимание, учитывая уровень соперника.

В предыдущих сезонах Джокович четыре раза выигрывал «тысячник» в Шанхае. При этом он сыграет здесь впервые с 2019 года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 4.70, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: несмотря на заметный прогресс, Алексу пока с трудом даются матчи против топов, однако тут важно отметить, что у Новака после Олимпиады почти не было соревновательной практики. В этом сезоне даже Джокович убедился в том, что для поддержания высокого уровня надо регулярно играть, иначе можно нарваться на неприятности даже в матчах против не самых сложных соперников. Достаточно вспомнить про поражение от Луки Нарди в Индиан-Уэллс.

В общем, если Джокович и выиграет, то вряд ли разгромно. Американец вполне способен создать неприятности главной легенде мужского тенниса.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.78.