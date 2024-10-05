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    Джокович проиграет даже Микельсену?

    Микельсен — Джокович. Ставка (к. 2.78) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Микельсен — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против американца Алекса Микельсена во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Микельсен

    Алекс в первом круге одержал уверенную победу над Бу Юнчаокете — 6:3, 6:4.

    Перед матчем было все не так уж и очевидно, учитывая недавние успехи китайца, коорый на турнире в Пекине выиграл у Андрея Рублева и дошел до полуфинала.

    Но Микельсен действительно спокойно разобрался с Юнчаокете. Здесь стоит отметить, что Алекс почти не ошибался в геймах на своей подаче и при этом сделал по брейку в каждом сете.

    Прогнозы на теннис

    Микельсен выиграл хотя бы матч на семи из восьми последних турниров, благодаря чему закрепился в топ-50. В «живом» рейтинге он занимает 43-е место.

    Джокович

    Новак тем временем проведет всего лишь второй официальный матч после Открытого чемпионата США, на котором он на этот раз дошел всего лишь до третьего круга.

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    • На мэйджоре в Нью-Йорке сербский теннисист проиграл чемпиону «Мастерса» в Монреале Алексею Попырину.

    Через две недели после провального выступления на «Шлеме» Джокович выиграл у грека Иоанниса Ксиласа в рамках Кубка Дэвиса — 6:0, 6:1. Но на это точно не стоит обращать внимание, учитывая уровень соперника.

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    В предыдущих сезонах Джокович четыре раза выигрывал «тысячник» в Шанхае. При этом он сыграет здесь впервые с 2019 года.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 4.70, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.19.

    Прогноз: несмотря на заметный прогресс, Алексу пока с трудом даются матчи против топов, однако тут важно отметить, что у Новака после Олимпиады почти не было соревновательной практики. В этом сезоне даже Джокович убедился в том, что для поддержания высокого уровня надо регулярно играть, иначе можно нарваться на неприятности даже в матчах против не самых сложных соперников. Достаточно вспомнить про поражение от Луки Нарди в Индиан-Уэллс.

    В общем, если Джокович и выиграет, то вряд ли разгромно. Американец вполне способен создать неприятности главной легенде мужского тенниса.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.78.

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    Микельсен — Джокович: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на теннис. Джокович проиграет даже Микельсену?
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