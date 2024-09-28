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    Ястремская прервет ужасную проигрышную серию?

    Ястремская — Подороска. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ястремская — Подороска
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    Даяна Ястремская
    Украинка Даяна Ястремская и аргентинка Надя Подороска встретятся во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 09:00 мск Ставка и прогноз на матч Ястремская — Подороска, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 28 Сентября 2024 года

    Даяна Ястремская

  • Украина
    •  Даяна Ястремская 09:00 Надя Подорошка (Аргентина)

    Надя Подорошка (Аргентина)

  • Пекин. Женщины
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    Даяна Ястремская

    На данный момент времени Ястремская явно не в лучшем расположении духа, поскольку она приехала в Пекин, имея за спиной пяти матчевую проигрышную серию.

    В теннисе украинки что-то надломилось. Пока она и тренерский штаб не могут найти, в чем причина такой резкой просадки по результатам.

    В основную сетку китайского турнира она попадала без отбора квалификации, поскольку рейтинг Даяны позволяет ей без проблем туда «сеяться».

    Игра против Подороски может затянуться надолго, если украинка будет продолжать пулять мячи по аутам.

    Надя Подороска

    Когда против Подороски играет совсем слабая соперница, то Надя находит в себе силы, чтобы без приключений пробиться по дистанции дальше.

    Прогнозы на теннис

    Именно это можно сказать о первой сопернице аргентинки на большом турнире в Пекине. В первом круге была обыграна Юфей Рен, причем доминирование преобладало повсеместно.

    Хочется верить, что победа в первом круге придаст Наде уверенности в собственных силах, однако в матче протия Ястремской ей будет крайне тяжел.

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    Если аргентинская девушка не сможет стабильно подавать и начнет сыпаться в защите, то ничего хорошего в предстоящем поединке ей ждать не придется.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Ястремской — 1.73, победа Подороски — 2.12.

    Прогноз: Даже в таком состоянии Ястремская видится более реальной претенденткой на титул

    Ставка: П1 за 1.73

    Альтернативный прогноз: Встреча с потенциалом на три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36

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    Ястремская — Подороска: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Ястремская прервет ужасную проигрышную серию?
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