Австралийка Арина Родионова и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Родионова — Кочиаретто, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Арина Родионова

Об австралийке Родионовой давно не было ничего слышно, но она решила напомнить о себе перед стартом престижного турнира в Пекине.

Арина начала серьезно возвращаться в тур ещё со старта «Us Open», в квалификации которого она разобралась со всеми соперницами, но в основной сетке вылетела от Синьюй Ван уже в первом круге.

Перед стартом основной стеки в Пекине у Родионовой также не возникло никаких проблем в квалификации, где она расправилась с китаянкой Сяоди и японкой Хонтамой.

Правда, в первом матче основного розыгрыша снова прожить матч против серьезной соперницы, коей оказалась итальянка Кочиаретто.

Элизабетта Кочиаретто

Весной этого года Кочиаретто демонтировала едва ли не лучший теннис в своей жизни, забравшись в четвертый круг «Ролан Гаррос».

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Этот задор распространился на начало лета, однако на «Уимблдон» итальянки уже не хватило. При всем этом в Бирмингеме она играла в полуфинале.

С момента возобновления харда Элизабетта провела всего лишь шесть матчей, из которых победы одержала лишь в двух.

С такими вводными данными ей даже против Родионов будет тяжело рассчитывать на успех, поскольку австралийка очень хорошо смотрелась в квалификации.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Родионовой — 3.37, победа Кочиаретто — 1.33.

Прогноз: Итальянка выглядит фавориткой по всем параметрам

Ставка: Ф2 (-4) за 1.75

Альтернативный прогноз: Родионова не сможет навязать борьбу своей сопернице

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.95