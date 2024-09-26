Арина Родионова
Об австралийке Родионовой давно не было ничего слышно, но она решила напомнить о себе перед стартом престижного турнира в Пекине.
Арина начала серьезно возвращаться в тур ещё со старта «Us Open», в квалификации которого она разобралась со всеми соперницами, но в основной сетке вылетела от Синьюй Ван уже в первом круге.
Перед стартом основной стеки в Пекине у Родионовой также не возникло никаких проблем в квалификации, где она расправилась с китаянкой Сяоди и японкой Хонтамой.
Правда, в первом матче основного розыгрыша снова прожить матч против серьезной соперницы, коей оказалась итальянка Кочиаретто.
Элизабетта Кочиаретто
Весной этого года Кочиаретто демонтировала едва ли не лучший теннис в своей жизни, забравшись в четвертый круг «Ролан Гаррос».
Этот задор распространился на начало лета, однако на «Уимблдон» итальянки уже не хватило. При всем этом в Бирмингеме она играла в полуфинале.
С момента возобновления харда Элизабетта провела всего лишь шесть матчей, из которых победы одержала лишь в двух.
С такими вводными данными ей даже против Родионов будет тяжело рассчитывать на успех, поскольку австралийка очень хорошо смотрелась в квалификации.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Родионовой — 3.37, победа Кочиаретто — 1.33.
Прогноз: Итальянка выглядит фавориткой по всем параметрам
- 1.87Блинкова — Мухова: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.72Дарт — Таусон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.73Биррелл — Рахимова: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.75
Альтернативный прогноз: Родионова не сможет навязать борьбу своей сопернице
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.95