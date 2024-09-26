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    Кочиаретто легко добудет путевку во второй круг?

    Родионова — Кочиаретто. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч в Пекине 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Родионова — Кочиаретто
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    Элизабетта Кочиаретто
    Австралийка Арина Родионова и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Родионова — Кочиаретто, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Арина Родионова

    Об австралийке Родионовой давно не было ничего слышно, но она решила напомнить о себе перед стартом престижного турнира в Пекине.

    Арина начала серьезно возвращаться в тур ещё со старта «Us Open», в квалификации которого она разобралась со всеми соперницами, но в основной сетке вылетела от Синьюй Ван уже в первом круге.

    Перед стартом основной стеки в Пекине у Родионовой также не возникло никаких проблем в квалификации, где она расправилась с китаянкой Сяоди и японкой Хонтамой.

    Правда, в первом матче основного розыгрыша снова прожить матч против серьезной соперницы, коей оказалась итальянка Кочиаретто.

    Элизабетта Кочиаретто

    Весной этого года Кочиаретто демонтировала едва ли не лучший теннис в своей жизни, забравшись в четвертый круг «Ролан Гаррос».

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    Этот задор распространился на начало лета, однако на «Уимблдон» итальянки уже не хватило. При всем этом в Бирмингеме она играла в полуфинале.

    С момента возобновления харда Элизабетта провела всего лишь шесть матчей, из которых победы одержала лишь в двух.

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    С такими вводными данными ей даже против Родионов будет тяжело рассчитывать на успех, поскольку австралийка очень хорошо смотрелась в квалификации.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Родионовой — 3.37, победа Кочиаретто — 1.33.

    Прогноз: Итальянка выглядит фавориткой по всем параметрам

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.75

    Альтернативный прогноз: Родионова не сможет навязать борьбу своей сопернице

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.95

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    Родионова — Кочиаретто: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на теннис. Кочиаретто легко добудет путевку во второй круг?
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