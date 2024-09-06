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    Пегула выйдет в свой первый финал «Us Open»?

    Пегула — Мухова: прогноз и ставка — 06.09.2024

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    Прогноз и ставки на Пегула — Мухова
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    Джессика Пегула
    Американка Джессика Пегула и чешка Каролина Мухова встретятся в полуфинале «US Open». Матч пройдет 06 сентября, начало — в 03:30 мск Ставка и прогноз на матч Пегула — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джессика Пегула

    На протяжении последних месяцев именно Пегула демонстрировала самый продуктивный теннис и проиграла минимальное количество поединков.

    Общий уровень подготовки и настрой на борьбу у американки такой, что её остановить не представляется реальным.

    Именно это на себе испытала первая ракетка мира Игра Свентек в четвертьфинальном поединке. Она делала все возможное, чтобы сбить напор Джессики, но она, ведомая поддержкой болельщиков на трибунах, просто шла вперед и не останавливалась.

    В поединке против Муховой именно американка является фавориткой поединка, но преждевременно ей расслабляться не стоит.

    Каролина Мухова

    Когда только начинался турнир, всерьез на перспективы Муховой никто не смотрел. Все знали, что в теннис она умеет играть весьма прилично, но лучшая форма осталась где-то позади в прошлом сезоне.

    Прогнозы и ставки на US Open

    При всем этом большинство успехов были на грунте или траве, но не на синтетике. Поэтому вдвойне удивительно, как чешка расковано себя чувствовала в матче против Осаки, которую обыграла во втором круге.

    В четвертьфинале ей предстояло играть с Беатрис Аддад Майа, которая также была не в лучшем расположении духа на протяжении всего года.

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    Матч за выход в финал Каролина определённо заслужила, но с такой Пегулой, которая прошла Свентек, будет неимоверно тяжело.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.67, победа Муховой — 2.35.

    Прогноз: Чешка не так проста, как может показаться на первый взгляд, но победу отпразднует Джессика.

    Ставка: П1 за 1.67

    Альтернативный прогноз: Борьба будет ожесточенной

    Альтернативная ставка: ТБ 26 с коэффициентом 2.64

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    Пегула — Мухова: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на теннис. Пегула выйдет в свой первый финал «Us Open»?
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