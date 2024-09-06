Американка Джессика Пегула и чешка Каролина Мухова встретятся в полуфинале «US Open». Матч пройдет 06 сентября, начало — в 03:30 мск Ставка и прогноз на матч Пегула — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джессика Пегула

На протяжении последних месяцев именно Пегула демонстрировала самый продуктивный теннис и проиграла минимальное количество поединков.

Общий уровень подготовки и настрой на борьбу у американки такой, что её остановить не представляется реальным.

Именно это на себе испытала первая ракетка мира Игра Свентек в четвертьфинальном поединке. Она делала все возможное, чтобы сбить напор Джессики, но она, ведомая поддержкой болельщиков на трибунах, просто шла вперед и не останавливалась.

В поединке против Муховой именно американка является фавориткой поединка, но преждевременно ей расслабляться не стоит.

Каролина Мухова

Когда только начинался турнир, всерьез на перспективы Муховой никто не смотрел. Все знали, что в теннис она умеет играть весьма прилично, но лучшая форма осталась где-то позади в прошлом сезоне.

Прогнозы и ставки на US Open

При всем этом большинство успехов были на грунте или траве, но не на синтетике. Поэтому вдвойне удивительно, как чешка расковано себя чувствовала в матче против Осаки, которую обыграла во втором круге.

В четвертьфинале ей предстояло играть с Беатрис Аддад Майа, которая также была не в лучшем расположении духа на протяжении всего года.

Матч за выход в финал Каролина определённо заслужила, но с такой Пегулой, которая прошла Свентек, будет неимоверно тяжело.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.67, победа Муховой — 2.35.

Прогноз: Чешка не так проста, как может показаться на первый взгляд, но победу отпразднует Джессика.

Ставка: П1 за 1.67

Альтернативный прогноз: Борьба будет ожесточенной

Альтернативная ставка: ТБ 26 с коэффициентом 2.64