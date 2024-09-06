Джессика Пегула
На протяжении последних месяцев именно Пегула демонстрировала самый продуктивный теннис и проиграла минимальное количество поединков.
Общий уровень подготовки и настрой на борьбу у американки такой, что её остановить не представляется реальным.
Именно это на себе испытала первая ракетка мира Игра Свентек в четвертьфинальном поединке. Она делала все возможное, чтобы сбить напор Джессики, но она, ведомая поддержкой болельщиков на трибунах, просто шла вперед и не останавливалась.
В поединке против Муховой именно американка является фавориткой поединка, но преждевременно ей расслабляться не стоит.
Каролина Мухова
Когда только начинался турнир, всерьез на перспективы Муховой никто не смотрел. Все знали, что в теннис она умеет играть весьма прилично, но лучшая форма осталась где-то позади в прошлом сезоне.
При всем этом большинство успехов были на грунте или траве, но не на синтетике. Поэтому вдвойне удивительно, как чешка расковано себя чувствовала в матче против Осаки, которую обыграла во втором круге.
В четвертьфинале ей предстояло играть с Беатрис Аддад Майа, которая также была не в лучшем расположении духа на протяжении всего года.
Матч за выход в финал Каролина определённо заслужила, но с такой Пегулой, которая прошла Свентек, будет неимоверно тяжело.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.67, победа Муховой — 2.35.
Прогноз: Чешка не так проста, как может показаться на первый взгляд, но победу отпразднует Джессика.
- 1.93Фриц — Тиафо: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 5.20Синнер — Дрейпер: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.99Наварро — Соболенко: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Ставка: П1 за 1.67
Альтернативный прогноз: Борьба будет ожесточенной
Альтернативная ставка: ТБ 26 с коэффициентом 2.64