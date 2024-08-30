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    Накашима возьмет реванш у Музетти?

    Накашима — Музетти: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 23:00

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    Прогноз и ставки на Накашима — Музетти
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    Брэндон Накашима
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Брэндона Накашимы в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Накашима

    Брэндона можно смело назвать одним из главных героев первых раундов американского мэйджора.

    Уже в стартовом матче Накашима снес с корта датчанина Хольгера Руне — 6:2, 6:1, 6:4. Это было чересчур убедительно, соперник явно не ожидал такого сопротивления.

    Во втором круге американский теннисист спокойно остановил француза Артура Казо — 6:4, 6:4, 6:2.

    Также не будем забывать, что в августе Накашима обыгрывал на недавних «Мастерсах» Дениса Шаповалова, Томми Пола, Тейлора Фрица и Артура Фиса.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Кажется, Брэндон серьезно настроен обновить свой лучший результат на US Open.

    Музетти

    Лоренцо тем временем тоже повторил свой лучший результат на US Open. До сих пор он не выигрывал здесь больше двух матчей.

    В отличие от Накашимы, Музетти уже успел проиграть три сета на текущем турнире.

    В первом круге итальянский теннисист выиграл у американца Райли Опелки — 7:6, 1:6, 6:1, 7:5.

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    В следующем матче Музеттти одержал волевую победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 3:6, 6:4, 6:4, 2:6, 7:5. В решающем сете соперник не реализовал два матчбола при счете 5:4.

    Интересно, что в этом году полуфиналист Уимблдона-2024 пока ни разу не выигрывал на харде больше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.56, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.43.

    Прогноз: в июне Лоренцо с трудом выиграл у Брэндона на траве в Лондоне. Судя по недавним матчам, американец вполне способен взять реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Накашимы с форой по сетам (-1,5) за 2.07.

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    Накашима — Музетти: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на теннис. Накашима возьмет реванш у Музетти?
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