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    Алькарас отдаст сет 186-й ракетке мира?

    Алькарас — Ту. Ставка (к. 2.07) и прогноз на US Open 28 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Ту
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Ли Ту в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Ту, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Алькарас

    Несколько дней назад стало известно, что Карлос во время тренировки подвернул ногу. К счастью, худшие опасения не подтвердились — он сможет сыграть в Нью-Йорке.

    Позже испанец лично подтвердил, что не беспокоится по поводу своего участия в турнире: «Я не переживал по поводу участия в US Open. Конечно, я был зол, потому что не хотел досрочно заканчивать тренировку из уважения к Серундоло. Но, честно говоря, о лодыжке я не беспокоился».

    Алькарас до сих пор провел лишь один матч после поражения от Новака Джоковича в эпичном финале олимпийского турнира в Париже.

    На «Мастерсе» в Цинциннати чемпион US Open-2022 сенсационно проиграл Гаэлю Монфису. В матче против француза Карлитос был настолько эмоционален, что после одного из неудачных розыгрышей сломал ракетку.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Несмотря на это, все понимают, что Алькарас вместе с Новаком Джоковичем и Янником Синнером — один из трех главных фаворитов турнира.

    Ту

    Австралийский теннисист тем временем впервые в карьере сыграет в основной сетке американского мэйджоре.

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    • Вопреки ожиданиям, Ли удалось пройти непростую квалификацию из трех матчей.

    В решающем раунде отбора 186-я ракетка мира одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом.

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    Ранее в этом сезоне 28-летний Ли не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: для букмекеров здесь всё максимально просто — Алькарас спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Ли можно поставить за 18.50.

    Прогноз: как и Джокович, Карлос, скорее всего, тоже обыграет своего первого соперника с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 25,5 за 2.07.

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    Алькарас — Ту: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас отдаст сет 186-й ракетке мира?
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