Алькарас
Несколько дней назад стало известно, что Карлос во время тренировки подвернул ногу. К счастью, худшие опасения не подтвердились — он сможет сыграть в Нью-Йорке.
Позже испанец лично подтвердил, что не беспокоится по поводу своего участия в турнире: «Я не переживал по поводу участия в US Open. Конечно, я был зол, потому что не хотел досрочно заканчивать тренировку из уважения к Серундоло. Но, честно говоря, о лодыжке я не беспокоился».
Алькарас до сих пор провел лишь один матч после поражения от Новака Джоковича в эпичном финале олимпийского турнира в Париже.
На «Мастерсе» в Цинциннати чемпион US Open-2022 сенсационно проиграл Гаэлю Монфису. В матче против француза Карлитос был настолько эмоционален, что после одного из неудачных розыгрышей сломал ракетку.
Несмотря на это, все понимают, что Алькарас вместе с Новаком Джоковичем и Янником Синнером — один из трех главных фаворитов турнира.
Ту
Австралийский теннисист тем временем впервые в карьере сыграет в основной сетке американского мэйджоре.
Вопреки ожиданиям, Ли удалось пройти непростую квалификацию из трех матчей.
В решающем раунде отбора 186-я ракетка мира одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом.
Ранее в этом сезоне 28-летний Ли не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: для букмекеров здесь всё максимально просто — Алькарас спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Ли можно поставить за 18.50.
Прогноз: как и Джокович, Карлос, скорее всего, тоже обыграет своего первого соперника с разгромным счетом.
- 2.07Лайович — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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- 2.04Синнер — Макдональд: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 25,5 за 2.07.