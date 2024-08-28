Испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Ли Ту в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Ту, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алькарас

Несколько дней назад стало известно, что Карлос во время тренировки подвернул ногу. К счастью, худшие опасения не подтвердились — он сможет сыграть в Нью-Йорке.

Позже испанец лично подтвердил, что не беспокоится по поводу своего участия в турнире: «Я не переживал по поводу участия в US Open. Конечно, я был зол, потому что не хотел досрочно заканчивать тренировку из уважения к Серундоло. Но, честно говоря, о лодыжке я не беспокоился».

Алькарас до сих пор провел лишь один матч после поражения от Новака Джоковича в эпичном финале олимпийского турнира в Париже.

На «Мастерсе» в Цинциннати чемпион US Open-2022 сенсационно проиграл Гаэлю Монфису. В матче против француза Карлитос был настолько эмоционален, что после одного из неудачных розыгрышей сломал ракетку.

Прогнозы и ставки на US Open

Несмотря на это, все понимают, что Алькарас вместе с Новаком Джоковичем и Янником Синнером — один из трех главных фаворитов турнира.

Ту

Австралийский теннисист тем временем впервые в карьере сыграет в основной сетке американского мэйджоре.

Вопреки ожиданиям, Ли удалось пройти непростую квалификацию из трех матчей.

В решающем раунде отбора 186-я ракетка мира одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом.

Ранее в этом сезоне 28-летний Ли не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: для букмекеров здесь всё максимально просто — Алькарас спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Ли можно поставить за 18.50.

Прогноз: как и Джокович, Карлос, скорее всего, тоже обыграет своего первого соперника с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 25,5 за 2.07.