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    Рублев проиграет китайцу Чжану?

    Чжан — Рублев. Ставка (к. 2.32) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2024 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против китайца Чжичжэня Чжана во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 15 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 15 Августа 2024 года

    Чжан Чжичжэнь (Китай)

  • Цинциннати. Мужчины
    •  Чжан Чжичжэнь (Китай) 19:30 Андрей Рублёв

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •

    Чжан

    Китайский теннисист на старте турнира одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:3, 7:6.

    Двухметровый француз порой очень неплохо подавал, выполнил 13 эйсов, но в то же время допустил 10 двойных ошибок.

    У Чжичжэня было куда меньше ошибок, особенно на второй подаче (взял 81 процентов очков — 21 из 26).

    Прогнозы на теннис

    С учетом того, что для Чжана это был первый за почти пять месяцев матч на харде, можно сказать, что он сыграл почти идеально.

    Рублев

    Андрей тем временем стал одним из героев недавнего «Мастерса» в Монреале.

    Вопреки ожиданиям, россиянин дошел до финала. Он единственный, кто в текущем сезоне дважды играл в решающем матче на турнирах такого уровня.

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    • Правда, в финале Рублев проиграл Алексею Попырину (2:6, 4:6). На австралийца перед матчем предлагали поставить за 3.14, но в итоге он уверенно переиграл одного из лучших теннисистов России.

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    Но Рублев все равно может быть доволен собой. Достаточно сказать, что в четвертьфинале он выиграл у первой ракетки мира Янника Синнера (6:3, 1:6, 6:2).

    В прошлом году Рублев не выиграл ни одного матча в Цинциннати, зато в 2021-м он дошел здесь до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 3.34, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.33.

    Прогноз: в конце февраля у Андрея был непростой матч против Чжичжэня на турнире в Дубае. Скорее всего, предстоящая встреча станет для россиянина еще одной проверкой на прочность. Сейчас сложно сказать, успел ли он прийти в себя после турнира в Монреале. В эмоциональном плане будет нелегко.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

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    Чжан — Рублев: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на теннис. Рублев проиграет китайцу Чжану?
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