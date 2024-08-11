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    Анисимова выйдет в финал на «тысячнике» в Монреале?

    Наварро — Анисимова. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир WTA 1000 в Монреале 11 августа 2024 года

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    Аманда Анисимова
    Американки Эмма Наварро и Аманда Анисимова встретятся в полуфинале турнира WTA 1000 в Монреале (Канада). Матч пройдет 11 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Анисимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Наварро

    Эмма здорово провела предыдыдущие матчи, до си пор не отдав ни сета. При этом, как и остальные сеяные, она стартовала сразу со второго раунда.

    В первом матче американская теннисистка одержала уверенную победу над полькой Магдой Линетт — 6:2, 6:4.

    После этого Наварро остановила украинку Марту Костюк — 7:5, 7:5. А в четвертьфинале 15-я ракетка мира переиграла Тейлор Таунсенд (6:3, 7:6), которая перед этим разгромила Алену Остапенко.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Наварро выиграла на харде 23 матча из 30-ти. В начала года она взяла титул в австралийском Хобарте на этом покрытии.

    Анисимова

    Аманда, похоже, снова в оптимальном состоянии, в том числе в психологическом.

    В прошлом году американка пропустила большую часть сезона из-за ментальных проблем. В текущем она тоже играет не очень часто, но все равно по-прежнему видно, что ей по силам вернуться как минимум в топ-50.

    В Монреале Анисимова начала с победы над Кэролайн Доулхайд, после чего выиграла у Дарьи Касаткиной (6:4, 6:3).

    В третьем круге Аманда встречалась с Анной Калинской, которая снялась после первого сета, который завершился со счетом 6:2 в пользу соперницы.

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    Ну а главным пока что событием стала уверенная победа Анисимовой над белоруской Ариной Соболенко — 6:4, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 1.61, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.32.

    Прогноз: два года назад Аманда легко переиграла Эмму в Индиан-Уэллс — 6:2, 6:2. Наварро с тех пор добилась существенного прогресса, но мы считаем, что в предстоящем матче у нее снова будут проблемы. Уверенная победа над Соболенко говорит о том, что Анисимова способна побороться за титул.

    Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой за 2.32.

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    Наварро — Анисимова: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на теннис. Анисимова выйдет в финал на «тысячнике» в Монреале?
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