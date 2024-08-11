Американки Эмма Наварро и Аманда Анисимова встретятся в полуфинале турнира WTA 1000 в Монреале (Канада). Матч пройдет 11 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Анисимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Наварро

Эмма здорово провела предыдыдущие матчи, до си пор не отдав ни сета. При этом, как и остальные сеяные, она стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче американская теннисистка одержала уверенную победу над полькой Магдой Линетт — 6:2, 6:4.

После этого Наварро остановила украинку Марту Костюк — 7:5, 7:5. А в четвертьфинале 15-я ракетка мира переиграла Тейлор Таунсенд (6:3, 7:6), которая перед этим разгромила Алену Остапенко.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Наварро выиграла на харде 23 матча из 30-ти. В начала года она взяла титул в австралийском Хобарте на этом покрытии.

Анисимова

Аманда, похоже, снова в оптимальном состоянии, в том числе в психологическом.

В прошлом году американка пропустила большую часть сезона из-за ментальных проблем. В текущем она тоже играет не очень часто, но все равно по-прежнему видно, что ей по силам вернуться как минимум в топ-50.

В Монреале Анисимова начала с победы над Кэролайн Доулхайд, после чего выиграла у Дарьи Касаткиной (6:4, 6:3).

В третьем круге Аманда встречалась с Анной Калинской, которая снялась после первого сета, который завершился со счетом 6:2 в пользу соперницы.

Ну а главным пока что событием стала уверенная победа Анисимовой над белоруской Ариной Соболенко — 6:4, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 1.61, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: два года назад Аманда легко переиграла Эмму в Индиан-Уэллс — 6:2, 6:2. Наварро с тех пор добилась существенного прогресса, но мы считаем, что в предстоящем матче у нее снова будут проблемы. Уверенная победа над Соболенко говорит о том, что Анисимова способна побороться за титул.

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой за 2.32.