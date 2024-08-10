08:30День на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Двукратная олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам защищает титул9 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Умар НурмагомедовРазбил Сэндхагена и ворвался в титульную гонку. Нурмагомедов готов отобрать пояс у О’Мэлли Захар Петров и Алексей Коровашков8 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 12:37
    • Стал известен календарь матчей РПЛ с 8-го по 13-й тур
  • 13:12
    • Петров пробился в финал каноэ-одиночек на ОИ
  • 12:00
    • «Аталанта» объявила о переходе нападающего сборной Италии
  • 11:46
    • Джокович пропустит один из главных турниров августа
  • 11:39
    • Вингер «Баварии» перешел в клуб испанской Ла Лиги
  • 11:25
    • «Вест Хэм» подпишет защитника «Ниццы»
  • 11:10
    • Сафонов получит вызов в сборную России на ближайшие матчи
    Все новости спорта

    Зверев отдаст Руне меньше пять геймов?

    Руне — Зверев. Ставка (к. 2.05) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 10 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Хольгер Руне Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Руне — Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против датчанина Хольгера Руне в третьем круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 10 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Руне

    Хольгер в первом раунде одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 6:2, 3:6, 6:2.

    В следующем матче датский теннисист разгромил еще одного представителя Испании — Пабло Каррено-Бусту (6:1, 6:3).

    Руне выиграл не менее двух матчей на третьем турнире подряд. Интересно, что он сделал это на разных покрытиях.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Руне выиграл на харде 13 матчей из 18-ти. Его лучшим результатом на этом покрытии пока остается выход в финал январского турнира в австралийском Брисбене.

    Зверев

    Саша оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    Судя по всему, он уже пришел в себя после поражения от итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале олимпийского турнира в Париже.

  • Легендарная победа Джоковича, медаль Андреевой и Шнайдер, разочарование Надаля и потрясение Свентек
  • На Олимпиаде завершилась максимально событийная неделя тенниса
  • 05/08/2024

    • Такой вывод напрашивается после первого матча Зверева в Монреале, в котором он разгромил Джордана Томпсона — 6:1, 6:1.

    Зверев спокойно переиграл крепкого австралийского теннисиста, который перед этим одержал уверенную победу над британцем Джеком Дрейпером, дошел до финала в Атланте и выиграл два матча в Вашингтоне.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Кажется, Зверев — единственный, кто способен на текущем турнире остановить Янника Синнера.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 3.28, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.34.

    Прогноз: возможно, здесь не настолько всё очевидно, но мы тоже считаем, что немецкиий теннисист выиграет у Руне.

    В начале июня Зверев переиграл датчанина на Ролан Гаррос в пятисетовом матче. В предстоящем им тоже может понадобиться дополнительная партия.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Испания (жен) — Германия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Куктош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Пари НН — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Франция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Корда — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Коккинакис — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анисимова — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боржеш — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.50
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Азаренко — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Галатасарай — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Руне — Зверев: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 10.08.2024. Прогнозы на теннис. Зверев отдаст Руне меньше пять геймов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры