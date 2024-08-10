Руне
Хольгер в первом раунде одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 6:2, 3:6, 6:2.
В следующем матче датский теннисист разгромил еще одного представителя Испании — Пабло Каррено-Бусту (6:1, 6:3).
Руне выиграл не менее двух матчей на третьем турнире подряд. Интересно, что он сделал это на разных покрытиях.
В текущем сезоне Руне выиграл на харде 13 матчей из 18-ти. Его лучшим результатом на этом покрытии пока остается выход в финал январского турнира в австралийском Брисбене.
Зверев
Саша оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
Судя по всему, он уже пришел в себя после поражения от итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале олимпийского турнира в Париже.
Такой вывод напрашивается после первого матча Зверева в Монреале, в котором он разгромил Джордана Томпсона — 6:1, 6:1.
Зверев спокойно переиграл крепкого австралийского теннисиста, который перед этим одержал уверенную победу над британцем Джеком Дрейпером, дошел до финала в Атланте и выиграл два матча в Вашингтоне.
Кажется, Зверев — единственный, кто способен на текущем турнире остановить Янника Синнера.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 3.28, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.34.
Прогноз: возможно, здесь не настолько всё очевидно, но мы тоже считаем, что немецкиий теннисист выиграет у Руне.
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В начале июня Зверев переиграл датчанина на Ролан Гаррос в пятисетовом матче. В предстоящем им тоже может понадобиться дополнительная партия.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.05.