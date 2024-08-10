Немец Александр Зверев сыграет против датчанина Хольгера Руне в третьем круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 10 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Руне

Хольгер в первом раунде одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 6:2, 3:6, 6:2.

В следующем матче датский теннисист разгромил еще одного представителя Испании — Пабло Каррено-Бусту (6:1, 6:3).

Руне выиграл не менее двух матчей на третьем турнире подряд. Интересно, что он сделал это на разных покрытиях.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Руне выиграл на харде 13 матчей из 18-ти. Его лучшим результатом на этом покрытии пока остается выход в финал январского турнира в австралийском Брисбене.

Зверев

Саша оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

Судя по всему, он уже пришел в себя после поражения от итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале олимпийского турнира в Париже.

Такой вывод напрашивается после первого матча Зверева в Монреале, в котором он разгромил Джордана Томпсона — 6:1, 6:1.

Зверев спокойно переиграл крепкого австралийского теннисиста, который перед этим одержал уверенную победу над британцем Джеком Дрейпером, дошел до финала в Атланте и выиграл два матча в Вашингтоне.

Кажется, Зверев — единственный, кто способен на текущем турнире остановить Янника Синнера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 3.28, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: возможно, здесь не настолько всё очевидно, но мы тоже считаем, что немецкиий теннисист выиграет у Руне.

В начале июня Зверев переиграл датчанина на Ролан Гаррос в пятисетовом матче. В предстоящем им тоже может понадобиться дополнительная партия.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.05.