Анна Шмидлова
Жасмин Паолини
Анна Каролина Шмидлова
На протяжении всего этого сезона Шмидлова нигде серьезно не пошумела и на большинстве соревнований держалась в тени, но на Олимпиаде в Париже она уже в третьем круге.
Её теннис удивил малым количеством невынужденных ошибок на грунте в столице Франции, поскольку ещё пару месяцев назад на «Ролан Гаррос» можно было просто тушить свет.
Здесь она в двух сетах спокойно разобралась сначала с британкой Бюрель, а затем отправила домой бразильянку Аддад Майю.
Сейчас словаке придется сыграть с задорной итальянкой Паолини, которая проводит просто восхитительный сезон.
Ясмина Паолини
Продолжающийся сезон для Паолини уже можно считать сказкой, поскольку сыграть в двух подряд полуфиналах турниров Большого Шлема дано немногим.
Видно, что в итальянке стали скрываться глубоко запрятанные таланты, и она просто так по качеству игры в теннис уже не упадет в лигу, откуда итальянка стремительно ворвалась в элиту.
Подобный тезис доказывают легкие и непринуждённые победы румынкой Богдан и полькой Линетт.
Со Шмидловой вполне можно играть с преимуществом и давлением. Словачка в таком темпе попросту не выдержит весь матч.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Шмидловой — 4.43, победа Паолини — 1.15.
Прогноз: Паолини продолжит победное шествие
- 1.96Музетти — Навоне: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.17Зверев — Махач: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.07Дрейпер — Фриц: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф2 (-5) за 1.72
Альтернативный прогноз: Напряженного матча не получится
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.27