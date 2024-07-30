Словачка Анна Каролина Шмидлова и итальянка Ясмина Паолини встретятся в третьем круге Олимпийских игр. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шмидлова — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Анна Каролина Шмидлова

На протяжении всего этого сезона Шмидлова нигде серьезно не пошумела и на большинстве соревнований держалась в тени, но на Олимпиаде в Париже она уже в третьем круге.

Её теннис удивил малым количеством невынужденных ошибок на грунте в столице Франции, поскольку ещё пару месяцев назад на «Ролан Гаррос» можно было просто тушить свет.

Здесь она в двух сетах спокойно разобралась сначала с британкой Бюрель, а затем отправила домой бразильянку Аддад Майю.

Сейчас словаке придется сыграть с задорной итальянкой Паолини, которая проводит просто восхитительный сезон.

Ясмина Паолини

Продолжающийся сезон для Паолини уже можно считать сказкой, поскольку сыграть в двух подряд полуфиналах турниров Большого Шлема дано немногим.

Прогнозы на теннис

Видно, что в итальянке стали скрываться глубоко запрятанные таланты, и она просто так по качеству игры в теннис уже не упадет в лигу, откуда итальянка стремительно ворвалась в элиту.

Подобный тезис доказывают легкие и непринуждённые победы румынкой Богдан и полькой Линетт.

Со Шмидловой вполне можно играть с преимуществом и давлением. Словачка в таком темпе попросту не выдержит весь матч.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Шмидловой — 4.43, победа Паолини — 1.15.

Прогноз: Паолини продолжит победное шествие

Ставка: Ф2 (-5) за 1.72

Альтернативный прогноз: Напряженного матча не получится

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.27