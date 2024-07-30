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    Шмидлова сможет остановить Паолини?

    Шмидлова — Паолини. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч Олимпиады 31 июля 2024 года

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    Ясмина Паолини
    Словачка Анна Каролина Шмидлова и итальянка Ясмина Паолини встретятся в третьем круге Олимпийских игр. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шмидлова — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Женщины 30 Июля 2024 года

    Анна Шмидлова

  • Словакия
    •  Анна Шмидлова 14:30 Жасмин Паолини

    Жасмин Паолини

  • Италия
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    Анна Каролина Шмидлова

    На протяжении всего этого сезона Шмидлова нигде серьезно не пошумела и на большинстве соревнований держалась в тени, но на Олимпиаде в Париже она уже в третьем круге.

    Её теннис удивил малым количеством невынужденных ошибок на грунте в столице Франции, поскольку ещё пару месяцев назад на «Ролан Гаррос» можно было просто тушить свет.

    Здесь она в двух сетах спокойно разобралась сначала с британкой Бюрель, а затем отправила домой бразильянку Аддад Майю.

    Сейчас словаке придется сыграть с задорной итальянкой Паолини, которая проводит просто восхитительный сезон.

    Ясмина Паолини

    Продолжающийся сезон для Паолини уже можно считать сказкой, поскольку сыграть в двух подряд полуфиналах турниров Большого Шлема дано немногим.

    Прогнозы на теннис

    Видно, что в итальянке стали скрываться глубоко запрятанные таланты, и она просто так по качеству игры в теннис уже не упадет в лигу, откуда итальянка стремительно ворвалась в элиту.

    Подобный тезис доказывают легкие и непринуждённые победы румынкой Богдан и полькой Линетт.

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    Со Шмидловой вполне можно играть с преимуществом и давлением. Словачка в таком темпе попросту не выдержит весь матч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Шмидловой — 4.43, победа Паолини — 1.15.

    Прогноз: Паолини продолжит победное шествие

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.72

    Альтернативный прогноз: Напряженного матча не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.27

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    Шмидлова — Паолини: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на теннис. Шмидлова сможет остановить Паолини?
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