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    Шериф сможет обыграть титулованную датчанку?

    Шериф — Возняцки. Ставка (к. 1.67) и прогноз на матч Олимпиады 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шериф — Возняцки
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    Майар Шериф
    Египтянка Майар Шериф и датчанка Каролина Возняцки встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 28 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Возняцки, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Женщины 28 Июля 2024 года

    Майар Шериф

  • Египет
    •  Майар Шериф 19:00 Каролина Возняцки

    Каролина Возняцки

  • Дания
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    Майар Шериф

    На протяжении всей первой части календарного года Шериф доказывает свою состоятельность на глиняных кортах и почти на всех турнирах на этом покрытии была в призах или около них.

    Однако на позапрошлой неделе в Палермо случилось неожиданное и африканка уступила Томлянович в трех сетах.

    Таким образом она приехала в Париж имея два поражения на грунте подряд в пассиве, чего с ней не случалось по ходу текущего сезона ещё ни разу.

    Нет сомнений, что на турнир во Франции Майар возлагает большие надежды, поскольку на глине она способна обыграть практически любую соперницу.

    Каролина Возняцки

    Датчанку возвращалась в большую игру уже несколько раз, но все эти затеи ничем хорошим для Возняцки не заканчивались.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что сама Каролина не раз заявляла, что изголодалась по большому теннису, и у неё вполне хватает физических и моральных сил для демонстрации приличной игры на больших турнирах.

    Пока что слова с делами расходятся на 180 градусов, но иногда складывается впечатление, что даже сама датчанка не знает, что делает на корте, когда выбывает в стартовых раундах очередного турнира.

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    В первом круге турнира на Олимпийских играх ей придется играть против Шериф, которая специализируется на грунте, и шансов на прохождение по дистанции дальше у Каролины не очень много.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.67, победа Возняцки — 2.22.

    Прогноз: Шериф на грунте не обыграть даже Возняцки

    Ставка: П1 за 1.67

    Альтернативный прогноз: Матч обещает быть богатым на события

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41

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    Шериф — Возняцки: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на теннис. Шериф сможет обыграть титулованную датчанку?
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