Лаура Пигосси
Хочется похвалить Пигосси за её стремление продолжать радовать своих поклонников теннисом, хотя бразильянке ничего не дается легко и просто.
В этом сезоне её достижения максимально скромные, поскольку даже на «фьючерсах» не всегда удавалось найти свою игру.
Однако проведение олимпийского турнира на грунте вселяет определённые надежды на успешное выступление латиноамериканки в Париже.
Охотно верится, что на старте женского теннисного турнира Лауре удастся оказать должное сопротивление украинке Ястремской, хотя соперница на голову сильнее в большинстве компонентов игры.
Даяна Ястремская
Когда Ястремская только начинала входить в взрослый теннис, то многие даже не давали никаких прогнозов, что она сможет заиграть в конкурентный теннис.
Но к 24 годам уже понятно, что украинка является крепкой теннисисткой, которая способна решать серьезные задачи по отдельно взятом турнире.
К Олимпиаде в Париже Даяна подходит в хорошем настроении игровом тонусе. На «Уимблдоне» она добралась до третьего круга, где проиграла хорватке Векич.
В поединке против бразильянки Пигосси расклад сил полностью в пользу славянки, и если она не сможет продвинуться по сетке дальше, то будет виновата только сама.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Пигосси — 3.42, победа Ястремской — 1.32.
Прогноз: Пигосси ничто не сможет противопоставить напору Ястремской
- 1.88Кочаретто — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.82Гарсия — Кристиан: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.88Зигемунд — Коллинз: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Ставка: Ф1 (-5) за 2.08
Альтернативный прогноз: Украинка задавит свою соперницу атаками
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.89