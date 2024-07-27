Бразильянка Лаура Пигосси и украинка Даяна Ястремская встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пигосси — Ястремская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лаура Пигосси

Хочется похвалить Пигосси за её стремление продолжать радовать своих поклонников теннисом, хотя бразильянке ничего не дается легко и просто.

В этом сезоне её достижения максимально скромные, поскольку даже на «фьючерсах» не всегда удавалось найти свою игру.

Однако проведение олимпийского турнира на грунте вселяет определённые надежды на успешное выступление латиноамериканки в Париже.

Охотно верится, что на старте женского теннисного турнира Лауре удастся оказать должное сопротивление украинке Ястремской, хотя соперница на голову сильнее в большинстве компонентов игры.

Даяна Ястремская

Когда Ястремская только начинала входить в взрослый теннис, то многие даже не давали никаких прогнозов, что она сможет заиграть в конкурентный теннис.

Прогнозы на теннис

Но к 24 годам уже понятно, что украинка является крепкой теннисисткой, которая способна решать серьезные задачи по отдельно взятом турнире.

К Олимпиаде в Париже Даяна подходит в хорошем настроении игровом тонусе. На «Уимблдоне» она добралась до третьего круга, где проиграла хорватке Векич.

В поединке против бразильянки Пигосси расклад сил полностью в пользу славянки, и если она не сможет продвинуться по сетке дальше, то будет виновата только сама.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Пигосси — 3.42, победа Ястремской — 1.32.

Прогноз: Пигосси ничто не сможет противопоставить напору Ястремской

Ставка: Ф1 (-5) за 2.08

Альтернативный прогноз: Украинка задавит свою соперницу атаками

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.89