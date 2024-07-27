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    Ястремская легко справится с латиноамериканкой?

    Пигосси — Ястремская. Ставка (к. 2.08) и прогноз на матч Олимпиады 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пигосси — Ястремская
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    Даяна Ястремская
    Бразильянка Лаура Пигосси и украинка Даяна Ястремская встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пигосси — Ястремская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Лаура Пигосси

    Хочется похвалить Пигосси за её стремление продолжать радовать своих поклонников теннисом, хотя бразильянке ничего не дается легко и просто.

    В этом сезоне её достижения максимально скромные, поскольку даже на «фьючерсах» не всегда удавалось найти свою игру.

    Однако проведение олимпийского турнира на грунте вселяет определённые надежды на успешное выступление латиноамериканки в Париже.

    Охотно верится, что на старте женского теннисного турнира Лауре удастся оказать должное сопротивление украинке Ястремской, хотя соперница на голову сильнее в большинстве компонентов игры.

    Даяна Ястремская

    Когда Ястремская только начинала входить в взрослый теннис, то многие даже не давали никаких прогнозов, что она сможет заиграть в конкурентный теннис.

    Прогнозы на теннис

    Но к 24 годам уже понятно, что украинка является крепкой теннисисткой, которая способна решать серьезные задачи по отдельно взятом турнире.

    К Олимпиаде в Париже Даяна подходит в хорошем настроении игровом тонусе. На «Уимблдоне» она добралась до третьего круга, где проиграла хорватке Векич.

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    В поединке против бразильянки Пигосси расклад сил полностью в пользу славянки, и если она не сможет продвинуться по сетке дальше, то будет виновата только сама.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Пигосси — 3.42, победа Ястремской — 1.32.

    Прогноз: Пигосси ничто не сможет противопоставить напору Ястремской

    Ставка: Ф1 (-5) за 2.08

    Альтернативный прогноз: Украинка задавит свою соперницу атаками

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.89

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