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    Шнайдер сможет завоевать титул в Венгрии?

    Шнайдер — Соснович. Ставка (к. 1.87) и прогноз на финал в Будапеште 21 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Соснович
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер и белоруска Александра Соснович встретятся в финале турнира в Будапеште. Матч пройдет 21 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Соснович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Диана Шнайдер

    Если проследить за выступлениями Шнайдер на всех турнирах с начала года, то иногда кажется, что её вообще обыграть невозможно.

    С течением времени у россиянки становится все меньше и меньше слабых мест, а временами так и вовсе она выглядит уже сформировавшимся топом.

    За весь турнир в Венгрии она проиграла только один сет, который пришёлся на игру против местной теннисистки Столлар.

    Первая сеянная вполне ожидаемо добралась до финального поединка турнира, поэтому вариантов проиграть в финальном поединке не так уж и много.

    Александра Соснович

    Когда только сезон начинался не покидали сомнения, что Соснович будет довольно прилично буксовать по дистанции.

    Прогнозы на теннис

    Так оно и случилось, поскольку игра белоруски разладилась до такой степени, что она даже выпала из первой сотни рейтинга.

    Но турнир в Венгрии оказывается для Александры глотком свежего воздуха, поскольку мало, кто мог предположить перед его стартом, что именно белорусская теннисистка окажется в матче за титул

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    Изначально шансов в матче против Шнайдер не очень много, но воля и характер у белоруски имеются, что она неоднократно демонстрировала на протяжении последней недели.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Шнайдер — 1.08, победа Соснович — 8.00.

    Прогноз: Шнайдер выиграет финальный матч с запасом

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.87

    Альтернативный прогноз: При всем уважении к белоруске, но она не сможет ничего поделать в игре против мощной россиянки

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.50

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    Шнайдер — Соснович: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на теннис. Шнайдер сможет завоевать титул в Венгрии?
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