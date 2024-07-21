Диана Шнайдер
Если проследить за выступлениями Шнайдер на всех турнирах с начала года, то иногда кажется, что её вообще обыграть невозможно.
С течением времени у россиянки становится все меньше и меньше слабых мест, а временами так и вовсе она выглядит уже сформировавшимся топом.
За весь турнир в Венгрии она проиграла только один сет, который пришёлся на игру против местной теннисистки Столлар.
Первая сеянная вполне ожидаемо добралась до финального поединка турнира, поэтому вариантов проиграть в финальном поединке не так уж и много.
Александра Соснович
Когда только сезон начинался не покидали сомнения, что Соснович будет довольно прилично буксовать по дистанции.
Так оно и случилось, поскольку игра белоруски разладилась до такой степени, что она даже выпала из первой сотни рейтинга.
Но турнир в Венгрии оказывается для Александры глотком свежего воздуха, поскольку мало, кто мог предположить перед его стартом, что именно белорусская теннисистка окажется в матче за титул
Изначально шансов в матче против Шнайдер не очень много, но воля и характер у белоруски имеются, что она неоднократно демонстрировала на протяжении последней недели.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Шнайдер — 1.08, победа Соснович — 8.00.
Прогноз: Шнайдер выиграет финальный матч с запасом
- 1.68Ямрихова — Томова: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.86Зайдель — Подороска: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- 1.94Зверев — Фис: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-5) за 1.87
Альтернативный прогноз: При всем уважении к белоруске, но она не сможет ничего поделать в игре против мощной россиянки
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.50