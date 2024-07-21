Россиянка Диана Шнайдер и белоруска Александра Соснович встретятся в финале турнира в Будапеште. Матч пройдет 21 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Соснович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Диана Шнайдер

Если проследить за выступлениями Шнайдер на всех турнирах с начала года, то иногда кажется, что её вообще обыграть невозможно.

С течением времени у россиянки становится все меньше и меньше слабых мест, а временами так и вовсе она выглядит уже сформировавшимся топом.

За весь турнир в Венгрии она проиграла только один сет, который пришёлся на игру против местной теннисистки Столлар.

Первая сеянная вполне ожидаемо добралась до финального поединка турнира, поэтому вариантов проиграть в финальном поединке не так уж и много.

Александра Соснович

Когда только сезон начинался не покидали сомнения, что Соснович будет довольно прилично буксовать по дистанции.

Прогнозы на теннис

Так оно и случилось, поскольку игра белоруски разладилась до такой степени, что она даже выпала из первой сотни рейтинга.

Но турнир в Венгрии оказывается для Александры глотком свежего воздуха, поскольку мало, кто мог предположить перед его стартом, что именно белорусская теннисистка окажется в матче за титул

Изначально шансов в матче против Шнайдер не очень много, но воля и характер у белоруски имеются, что она неоднократно демонстрировала на протяжении последней недели.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Шнайдер — 1.08, победа Соснович — 8.00.

Прогноз: Шнайдер выиграет финальный матч с запасом

Ставка: Ф1 (-5) за 1.87

Альтернативный прогноз: При всем уважении к белоруске, но она не сможет ничего поделать в игре против мощной россиянки

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.50