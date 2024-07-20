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    Зверев второй год подряд дойдет в Гамбурге до финала?

    Зверев — Мартинес. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Мартинес
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против испанца Педро Мартинеса в полуфинале турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 20 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Мартинес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 20 Июля 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 18:00 Педро Мартинес

    Педро Мартинес

  • Испания
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    Зверев

    В пятницу Саша одержал уверенную победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:4, 6:3.

    Вопреки ожиданиям, немецкий теннисист чересчур уверенно разобрался с китайцем. В первую очередь, благодаря классным действиям на подаче: у представителя Поднебесной не было ни одного брейк-пойнта.

    Перед этим Зверев с трудом выиграл у Юго Гастона (4:6. 6:2, 7:5). Более того, после матча с французом он заявил, что его снова тревожит колено — была даже мысль отказаться от участия в турнире.

    Прогнозы на теннис

    Но, по всей видимости, в игре против Чжана действующий чемпион турнира в Гамбурге не испытывал никакого дискомфорта.

    В этом году Зверев выиграл на грунте 19 матчей из 23-х.

    Мартинес

    Испанский теннисист третий раз в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP.

    В двух предыдущих случаях это тоже было на грунте: в Сантьяго он уступил в полуфинале Себастьяну Баэсу, а в Эшториле проиграл в решающем матче Хуберту Хуркачу.

    В четвертьфинале текущего турнира Мартинес одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 1:6, 6:1, 6:4.

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    В предыдущих раундах 27-летний Мартинес выиграл у итальянца Маттео Арнальди и француза Юго Бланше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 7.10.

    Прогноз: понятно, что Саша спокойно подтвердит статус явного фаворита. Но только в том случае, если его ничего не беспокоит. Если судить по матчу с Чжаном, ситуация под контролем.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 20,5 за 1.88.

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    Зверев — Мартинес: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на теннис. Зверев второй год подряд дойдет в Гамбурге до финала?
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