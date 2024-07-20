Немец Александр Зверев сыграет против испанца Педро Мартинеса в полуфинале турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 20 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Мартинес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

В пятницу Саша одержал уверенную победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:4, 6:3.

Вопреки ожиданиям, немецкий теннисист чересчур уверенно разобрался с китайцем. В первую очередь, благодаря классным действиям на подаче: у представителя Поднебесной не было ни одного брейк-пойнта.

Перед этим Зверев с трудом выиграл у Юго Гастона (4:6. 6:2, 7:5). Более того, после матча с французом он заявил, что его снова тревожит колено — была даже мысль отказаться от участия в турнире.

Прогнозы на теннис

Но, по всей видимости, в игре против Чжана действующий чемпион турнира в Гамбурге не испытывал никакого дискомфорта.

В этом году Зверев выиграл на грунте 19 матчей из 23-х.

Мартинес

Испанский теннисист третий раз в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP.

В двух предыдущих случаях это тоже было на грунте: в Сантьяго он уступил в полуфинале Себастьяну Баэсу, а в Эшториле проиграл в решающем матче Хуберту Хуркачу.

В четвертьфинале текущего турнира Мартинес одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 1:6, 6:1, 6:4.

В предыдущих раундах 27-летний Мартинес выиграл у итальянца Маттео Арнальди и француза Юго Бланше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 7.10.

Прогноз: понятно, что Саша спокойно подтвердит статус явного фаворита. Но только в том случае, если его ничего не беспокоит. Если судить по матчу с Чжаном, ситуация под контролем.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 20,5 за 1.88.